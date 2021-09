Dit is waarom Excelsior het in de eerste divisie zo goed doet

In het afgelopen seizoen eindigde Excelsior als negende in de eerste divisie. Omdat de Kralingers ook geen periodetitel pakten, mochten de mannen van trainer Marinus Dijkhuizen niet meedoen aan de play-offs om promotie. "Het is een wereld van verschil zoals het nu gaat. Toen heerste het chagrijn op Woudestein", merkt De Vos.

Excelsior verbaast dus in de competitie, terwijl Dijkhuizen in de voorbereiding op dit seizoen er nog een hard hoofd in had. Verder is in de zomer een groot aantal sterkhouders vertrokken of gestopt, waaronder Luigi Bruins, Elías Már Ómarsson en Joël Zwarts. "Daar is een jonge en frisse groep voor in de plaats gekomen. Het is een en al positiviteit bij Excelsior", zegt De Vos.

Van der Maten heeft daar een voorbeeld van: "Na afloop van Jong Ajax-uit sprak ik met Abdallah Aberkane. Hij zei dat 'ie vorig seizoen links en rechts werd uitgescholden als hij een foutje maakte. Over en weer was er dan kritiek. Nu is het zo dat, als er een foutje wordt gemaakt, ze elkaar een schouderklopje geven. De spelers rechten dan samen de rug. Er staat dan echt een ploeg."

'Van Gassel doet niet onder een aantal eredivisiekeepers'

Het succes van Excelsior komt volgens De Vos door de sterke as op het veld. Zo haalden de Kralingers doelman Stijn van Gassel, centrale verdedigers Sven Nieuwpoort, Nikita Vlasenko, Redouan El Yaakoubi en spits Thijs Dallinga. Ook het hardwerkende middenveld, aangevuld met creativiteit van Marouane Azarkan, Reuven Niemeijer en Mats Wieffer, heeft volgens De Vos een aandeel in de goede gang van zaken.

Van der Maten licht vooral het spel van keeper Van Gassel uit. "Hij heeft echt al een aantal punten voor Excelsior gepakt", zegt de AD-journalist.

"Bij De Graafschap verloor Excelsior met 3-1, maar Van Gassel hield zijn ploeg lang op de been. Hij is een goede keeper. Soms denk ik dat hij niet onder zou doen bij een aantal eredivisiekeepers. Van Gassel (overgekomen van Helmond Sport, red.) koos bewust voor Excelsior om hier eerste keeper te zijn. Het zou mij niet verbazen als hij binnen nu en twee jaar in de eredivisie keept."

Veelzijdige Dallinga

Uiteraard wordt ook de vorm van de 21-jarige Dallinga besproken. Hij is momenteel topscorer met negen goals uit acht wedstrijden, maar Van der Maten en De Vos vinden dat Dallinga meer dan een doelpuntenmachine is.

Thijs Dallinga was met vier treffers de man van de wedstrijd bij FC Den Bosch-Excelsior (0-5) | Foto: Orange Pictures - Joris Verwijst

"Dallinga is goed aanspeelbaar en hij kan de bal goed controleren. Ook heeft hij diepte in zijn spel", zegt De Vos, die verwijst naar de assist op Marouane Azarkan in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd bij Jong Ajax. De Vos prijst de veelzijdigheid van Dallinga, die transfervrij overkwam van FC Groningen. "Een kritiekpuntje is wel dat hij veel kansen nodig heeft om doelpunten te maken."

Van der Maten is het daarmee eens. "Oog in oog met de keeper mag het bij Dallinga nog wel beter worden, maar hij heeft best een belangrijke rol in het spel van Excelsior. Dallinga ontwikkelt zich steeds meer als aanspeelpunt."

Voorzichtigheid geboden: 'Het zit dicht op elkaar'

Maar uiteraard zijn er ook verbeterpunten. Zo was Excelsior volgens Van der Maten onder de indruk van de sfeer rondom de wedstrijd tegen De Graafschap. De Kralingers verloren toen met 3-1. "Ik ben benieuwd hoe Excelsior zich komende vrijdag staande gaat houden bij NAC, waar er ook veel mensen op de tribune zullen zitten", zegt Van der Maten.

De Vos is ook van mening dat het Bredase publiek een rol kan gaan spelen. Maar de journalist van Rijnmond Sport denkt dat er zeker kansen zijn voor Excelsior bij NAC, dat na acht wedstrijden teleurstelt met een huidige achttiende plaats in de eerste divisie.

"Maar vergeet ook niet", stipt De Vos aan. "Het verschil tussen de nummer één en nummer tien van de eerste divisie is momenteel slechts vier punten. Alles zit nog dicht op elkaar. Het klinkt heel erg cliché, maar zo is het wel." Zo heeft ADO Den Haag, de nummer twee van de eerste divisie, een iets minder doelsaldo dan Excelsior (+9 om +5). De Hagenezen verzamelden tot nu toe wel net zoveel punten als de Kralingers.

'Er staat een heel goede basis'

De eerste periodetitel ligt met nog één wedstrijd te gaan dus voor het grijpen voor Excelsior, maar het is volgens Van der Maten niet zomaar gezegd dat er voor de Kralingers meer in het vat zit. "Dat benadrukken ze ook", zegt Van der Maten. "Excelsior is natuurlijk fantastisch gestart, maar de doelstelling op de lange termijn willen ze nog niet zeggen."

Excelsior heeft veel wedstrijden met een vaste kern kunnen spelen. Van der Maten wil nog wel eens zien hoe de Rotterdammers zich staande gaan houden als er blessures of schorsingen zijn, want de selectie is erg smal. De Vos deelt die mening ook. "Er moet echt weinig gebeuren bij deze ploeg. Als één belangrijke schakel wegvalt, dan is het al een stuk zwakker bij Excelsior." Zo moest aanvoerder El Yaakoubi al twee wedstrijden missen. "Maar er staat een heel goede basis bij Excelsior", benadrukt De Vos.