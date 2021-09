Het weer van vandaag: in de middag regen

De dag begint landinwaarts nog met wat zon. Echter vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het enkele uren regenen. Eind van de middag klaart het in het westen van de regio breed op. Het wordt ongeveer 19 graden. De zuidenwind neemt toe tot matig of vrij krachtig en aan zee tot krachtig of hard, windkracht 4-7. Achter het regengebied draait de wind eind van de middag naar het westen en neemt af tot matig en aan zee tot (vrij) krachtig.

Maandagavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Alleen in het westen van de regio is een lokale regenbui, afkomstig vanaf de Noordzee, niet uitgesloten. De temperatuur daalt naar 12 graden aan zee en 9 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Er waait een zwakke tot matige en aan zee soms nog vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag is een mooie dag met flink wat zon en blijft het vrijwel overal droog. In de middag vormen zich landinwaarts ook een aantal stapelwolken. De temperatuur komt uit op 18 of hooguit 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind.

Vooruitzichten:

Vanaf woensdag vindt een overgang plaats naar wisselvallig weer met af en toe regen of enkele buien en tussendoor opklaringen. Er staat meer wind en de middagtemperatuur komt niet hoger meer uit dan 16 graden. Overigens is dat een normale temperatuur voor begin oktober.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 21 en 30 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 18,3 graden en de minimumtemperatuur 10,0 graden. Er valt gemiddeld 30,0 mm neerslag.