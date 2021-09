Gewapend met slijptol pakken handhavers overvolle fietsenstallingen aan

Af en aan wordt er gelopen met fietsen. Een niet opdrogende stroom van achtergelaten stalen rossen, die nu tóch naar het depot worden gebracht. Dat was de afgelopen weken wel anders, want vanwege het coronavirus werden fietsen niet weggehaald. Mensen werkten namelijk veel thuis en waren mogelijk niet in de gelegenheid om hun fiets op te halen. Alleen wordt het nu echt te gortig in de Rotterdamse fietsenstallingen: ze puilen uit.

"Het is een hele operatie om de achtergelaten fietsen te verwijderen", legt handhaver René uit. "Eerst hebben we op alle fietsen een sticker met QR-code geplakt en ze omschreven in het systeem. Vandaag gaan we ze weghalen. Dan halen we de fietsen naar boven, zetten we ze op de foto en scannen we de eerder opgeplakte QR-code. Dan gaan de fietsen in de bus richting het fietspunt en daar blijven ze dan nog twee weken staan. Je ziet met hoeveel werk de eigenaren ons opzadelen, maar ook hoe ze ruimte bezet houden in de stalling die nu niet gebruikt kan worden."

'Goed opruimen komende tijd'

De gemeente denkt dat veel fietsen slachtoffer zijn geworden van het vele thuiswerken tijdens de corona. "Misschien zijn de eigenaren dat wel blijven doen en zijn de fietsen daar de dupe van. Om de ophoping in de stalling in de toekomst te voorkomen, hanteren we nu de regel dan de fietsen maximaal twee weken in de stalling mogen blijven. Daarna worden ze dan weer door ons verwijderd."

Maar het blijft niet bij een eenmalige opruimactie in de stalling. "Nee!", zegt René. "Als er tijd over is gaan we de fietsen op de Weena ook aanpakken en vanaf volgende week gaan we ook bestuurders van huurscooters bekeuren als ze hun voertuig her en der maar neerzetten. We gaan eens goed opruimen en handhaven de komende tijd."

Fietsen die nu zijn verwijderd, kunnen nog binnen zes weken worden opgehaald bij het fietspunt van de gemeente Rotterdam.