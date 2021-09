Maasstad Ziekenhuis start met gratis en zonder afspraak vaccineren van bezoekers

In de hal van het Maasstad Ziekenhuis kunnen bezoekers zich vanaf vandaag gratis en zonder afspraak laten vaccineren tegen het coronavirus. Het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid probeert daarmee wat te doen tegen de lage vaccinatiegraad. In wijken als Charlois en Feijenoord is minder dan 50 procent van de inwoners volledig gevaccineerd.

Een stand met posters en flyers geeft het vaccinatiepunt aan in de centrale hal van het ziekenhuis. Vanaf 10:00 uur kunnen patiënten, bezoekers, omwonenden en medewerkers daar terecht met vragen of om een prik te halen. "Mensen kunnen daar op eigen initiatief naartoe om vragen te stellen en informatie te krijgen. Iedereen die dat wil kan kiezen voor het vaccin, we vinden het belangrijk dat het een keuze is", vertelt Charlotte van Noord, arts bij het Maasstad Ziekenhuis. Bij het prikpunt wordt geprikt met het Janssen-vaccin en het Pfizer-vaccin. Bij deze laatste wordt meteen een afspraak voor de tweede vaccinatie gemaakt.

Eén-op-één uitleg

Bij het vaccinatiepunt kunnen mensen alleen terecht voor hun eerste of tweede prik. Een derde prik halen is niet mogelijk. "Uiteraard krijg je als je volledig gevaccineerd bent ook de QR-code die sinds afgelopen zaterdag gevraagd wordt bij allerlei gelegenheden", vertelt Van Noord. Met het initiatief hoopt het ziekenhuis de vaccinatiegraad te verhogen. "Er komt elke dag een grote groep mensen in het ziekenhuis zoals patiënten voor de poliklinieken en bezoekers van mensen die opgenomen zijn. Daarnaast proberen we ook mensen via de media te bereiken om te laten weten dat we dit punt hebben en dat iedereen welkom is", zegt Van Noord.

De campagne van het Maasstad is niet het eerste initiatief dat zich inzet voor een hogere vaccinatiegraad in Rotterdam. De afgelopen twee maanden waren artsen en internisten al aanwezig op onder andere de Afrikaandermarkt voor voorlichting en vaccinatie zonder afspraak. "We zagen dat daar wel animo voor was. Met één-op-één uitleg kunnen vragen toch weggenomen worden". Het prikpunt in het Maasstad Ziekenhuis is vanaf maandag 27 september tot en met vrijdag 8 oktober op alle doordeweekse dagen van 10:00 uur tot 17:00 uur geopend.