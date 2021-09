Guus Til, in een mum van tijd publiekslieveling bij Feyenoord: 'Hoe beter hij het doet, hoe kleiner de kans dat hij blijft'

Terug naar 2 juni van dit jaar. De voorbereiding op het nieuwe seizoen moet nog beginnen voor Feyenoord. Maar de eerste aanwinst voor het nieuwe Feyenoord onder leiding van trainer Arne Slot wordt al gepresenteerd. Het is Guus Til.

Geboren in Samfya, in het Afrikaanse land Zambia, waar zijn vader ontwikkelingswerk deed. Opgegroeid in de Bijlmer en groot geworden bij AZ. Hij haalde daar het Nederlands elftal en verdiende een transfer richting miljoenenclub Spartak Moskou. 18 miljoen betaalden de Russen voor hem, maar in Rusland redde Til het (vooralsnog) niet. Zeker na het vertrek van trainer Oleg Konovov had hij het moeilijk. En dus mocht hij verhuurd worden.

Vertrouwen in hem is er nog wel in Rusland. Ondanks dat hij eerst zonder al teveel succes aan Freiburg in Duitsland werd verhuurd en nu dus aan Feyenoord. Zijn contract werd afgelopen zomer opengebroken en verlengd tot de zomer van 2024. Hij verdient er meerdere miljoenen, een bedrag dat boven het salarisplafond van Feyenoord ligt. Toch is het Feyenoord gelukt om hem te strikken dit seizoen in De Kuip te spelen.

Al bij zijn eerste persconferentie na zijn presentatie in Rotterdam is daar de grote glimlach bij de 23-jarige aanvallende middenvelder. "Ik hoef geen Engels meer te praten. Dat is altijd fijn. Het voelt vertrouwd en als je je niveau wil halen dan is dat belangrijk", stelt hij.

Bekijk hieronder de eerste persconferentie van Til bij Feyenoord terug:

Wilskracht en loopvermogen

Hoe het Feyenoord is gelukt om Til te verleiden een terugkeer naar de eredivisie te maken? De aanwezigheid en spelfilosofie van de nieuwe trainer speelt er een sleutelrol in. "De trainer weet hoe hij mij in mijn kracht moet gebruiken,” zegt Til over Arne Slot. Die hem zelf ook heeft benaderd en overtuigd dat een jaar op huurbasis bij Feyenoord goed voor hem zou zijn. En goed voor Feyenoord.

Want Slot weet wat hij heeft aan Til. Hij kent hem nog van hun gezamenlijke tijd bij AZ, waar hij de assistent-trainer was in de jaren dat Til er speelde. “Ik wist van tevoren dat hij in staat is om goals te maken, maar wat hij vooral brengt is een ongelofelijke wilskracht en loopvermogen als de tegenstander de bal heeft. Ik ken zijn mentaliteit en karakter en weet wat hij er voor doet, ook als hij niet speelt. Daardoor weet ik dat de laatste twee seizoenen hem niet gemakzuchtig hebben gemaakt. Hij doet er alles aan om fit te zijn.”

Al vroeg in het seizoen piekt Til voor het eerst. Na een 0-0 in Kosovo tegen Drita moet Feyenoord thuis de klus afmaken. De Rotterdammers spelen in de voorrondes van de Conference League en Til zorgt er met drie goals voor dat het team ontsnapt aan een blamage.

Guus Til is in extase na een van zijn treffers tegen FC Drita | Foto: Herman Dingler/Orange Pictures

Goed was het nog niet, maar het publiek geniet van de eerste contouren van het ‘nieuwe Feyenoord’. Til is een belangrijke schakel in het veld in de uitvoering van de manier van pressie spelen van Slot. Hij werkt hard en levert rendement. Een ideale combinatie om snel in de armen gesloten te worden door het Feyenoord-publiek. Spontaan klinkt het ‘Guus Guus Guus’ voor het eerst in De Kuip. En niet voor het laatst.

Ook in de volgende voorronde wedstrijd tegen Luzern gaat Til door met scoren. Als hij dit niveau vast houdt in de eredivisie, heeft Feyenoord weer een aanvallende middenvelder in huis die misschien met zijn goals wel de dubbele cijfers kan halen. “Ga nou niet verwachten dat ik elke week een hattrick maak,” lacht Til de hoge verwachtingen weg. Ondertussen maakt hij ook in Tilburg in de eerste speelronde van de eredivisie meteen zijn eerste competitiegoal van het seizoen.

Slechts één seizoen Feyenoorder?

Ook als Til niet scoort is hij belangrijk voor Feyenoord. Regelmatig is hij de speler die het startsein geeft om collectief druk te zetten. Met zijn loopvermogen zorgt hij, als aanvallende middenvelder nota bene, er regelmatig voor dat Feyenoord snel de bal herovert na balverlies. Een essentieel onderdeel van de speelwijze van Feyenoord, waardoor hij ook bepalend is als hij niet zelf scoort. En een mentaliteit die wordt gewaardeerd door het publiek. Til is al binnen enkele maanden een lieveling van Het Legioen geworden.

En dat Legioen moet maar genieten van Til zo lang het kan. Want de kans dat hij ook na dit seizoen nog in De Kuip speelt, is heel klein. “Hoe beter hij het doet, hoe kleiner die kans wordt,” zegt technisch directeur Frank Arnesen als wij hem vragen naar de mogelijkheden om Til langer aan Feyenoord te binden.

Guus Til juicht na een van zijn treffers in de slotfase tegen NEC | Foto: Yannick Verhoeven/Orange Pictures

“Hij gaat uiteindelijk terug naar Moskou, zo is dat afgesproken tussen de drie betrokken partijen. Dat zijn Spartak, Til zelf en Feyenoord. Daar doen we ook niet moeilijk over, we zijn heel blij met de deal zoals die er nu is, dat wij hem hebben kunnen halen, in onze parameter van geld. Hij heeft in Moskou een salaris waar Feyenoord niet in de buurt van kan komen. Dat heeft hij ook verdiend nadat hij het zo goed heeft gedaan bij AZ.”

De vrees dat de uitstekende prestaties van Til zelfs kunnen leiden tot een korter verblijf in De Kuip, is niet gegrond. Spartak Moskou heeft een clausule waarmee zij hem eerder terug kunnen halen. Het gaat dan om een situatie zoals in Freiburg, waarbij Til wederom amper aan speeltijd toe zou komen. Dat is bij Feyenoord natuurlijk niet het geval. Bovendien heeft Spartak Moskou een brede selectie en is er (nog) geen behoefte aan zijn rentree in Rusland.

Geen woorden maar daden

In Rotterdam laat Til weer zien wat hij in potentie kan brengen. Het wordt gezien in Zeist, waardoor de nieuwe bondscoach Louis van Gaal hem weer bij Oranje heeft gehaald. En het wordt gezien in Moskou, waar hij zich normaal gesproken na dit seizoen dus weer gaat melden. Deze week werd hij gedeeld topscorer van de eredivisie en dat valt op. Twee doelpunten tegen Heerenveen en twee cruciale goals tegen NEC om een 2-3 om te buigen in een overwinning. “Ik doe gewoon mijn best, verder doe ik niets anders. Dat klinkt misschien cliché maar ze vallen ook allemaal goed nu. De 3-3 valt precies op mijn kop en bij de 4-3 springt die bal precies voor mijn neus. Dus ja... Ik kan er ook niks aan doen.”

Meer dan over zijn doelpunten spreekt Til liever over het feit dat Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen een promovendus weg gaf en wat het team daar van moet leren. Want in de kolkende Kuip kwam het nog goed, als Feyenoord dit vaker gaat doen zal dit niet altijd het geval zijn.

Hij praat erover alsof het niks is. Intussen staat na zijn doelpunten in de wedstrijd tegen NEC de teller al op 11 doelpunten na dertien officiële wedstrijden in dit seizoen. Ongekende cijfers voor Til, die in 2018/2019 bij AZ zijn productiefste seizoen tot nu toe kende, met 15 goals in alle competities. Een aantal dat hij makkelijk lijkt te gaan overtreffen dit seizoen. “Maar laten we dat snel afkloppen, haha,” lacht Til wederom de toenemende verwachtingen weg. Ook qua karakter past de bescheiden ‘Guus Guus GUUS TIL’ uitstekend bij Feyenoord. Geen woorden, maar daden. En die zijn groots tot op heden.