Horeca blikt tevreden terug op eerste feestweekend in jaren, maar de kritische houding blijft

"Over het algemeen is het me enorm meegevallen", vertelt Bjorn van Dijl, eigenaar van Urban Street Food Bar in Papendrecht. "Ik keek er ook best wel tegenop, want we kregen behoorlijk wat negatieve reacties toen dit eraan zat te komen. 'We gaan nooit meer naar jouw restaurant', kreeg ik dan te horen." Toch verliep het weekend relatief vlekkeloos. "Negentig procent liet gewoon keurig de Check App zien. Ongeveer tien procent deed moeilijk, maar die namen plaats op het terras. Een handjevol mensen was bozig en ging met mij in discussie, maar dat was echt een incident", zegt Van Dijl. Het mooie weer heeft daar wel bij geholpen, denkt hij. "Als het had geregend was het misschien wel anders geweest." Het terras is dan toch minder aantrekkelijk.

Ook in Café De Ooievaar in Delfshaven is het weekend goed verlopen. "Ik ben zelf op vakantie", vertelt eigenaar Peter Bender, "maar ik hoorde van mijn personeel dat ze geen last hebben ondervonden." Het café had een drukke zaterdagavond. "Ik denk ook dat het steeds drukker gaat worden omdat de 1,5 meter wegvalt." En daarmee ook gezelliger, verwacht Bender. "We kunnen weer met groepen naar binnen en meer lol maken." Toch is hij kritisch op de manier waarop de horeca wordt ingezet. "Ik voel me gebruikt door de regering dat we worden ingezet om de vaccinaties op te krikken."

Politieagent spelen

Daarin is Bender lang niet alleen. Restauranthouder Frank Vergouwen van MEAT Franky`s in Ridderkerk wil ook geen politieagent spelen. Hij heeft een principegrens getrokken. "Het kan niet zo zijn dat onze gasten die zich eventueel door geloofsovertuigingen niet willen laten vaccineren en hier al tien jaar komen, dat ik daarover ga beslissen of ze wel of niet naar binnen mogen", zegt hij. "Iedereen is welkom en niet alleen op het terras." Hoewel dat tegen de regels is, neemt Vergouwen een "weloverwogen risico". "Ze maken wetten wanneer het hun uitkomt. Meneer Rutte en De Jonge hebben al zo veel dingen gezegd, daar komen ze steeds op terug. Meneer Willemse van Horeca Nederland heeft dat al zo vaak aangekaart, maar daar hebben ze eigenlijk gewoon schijt aan." Daarom kiest Vergouwen ervoor niet te scannen bij de deur.

Bij broodjeszaak Caïro in Dordrecht wordt wel gescand. "Ik zou het liever niet doen, ik ben geen politieagent", zegt eigenaar Maher. Maar hij heeft geen zin in boetes. Dat het scannen zo veel tijd kost, vindt de ondernemer vervelend. "Het is heel erg lastig." Naast het klaarmaken van de broodjes en het afrekenen, wil hij liever niet ook nog gaan scannen of discussiëren over de QR-code. "En ik werk alleen. Het kost mij energie en tijd." Zijn vaste klanten proberen Maher te ontlasten. "Ze zijn heel lief. Ze zeiden: we gaan buiten zitten, want we zijn niet gevaccineerd maar we gaan jou niet belasten. Kunnen we buiten bestellen dan komen we niet binnen."

Een oogje dichtknijpen

Bij restaurant Post in Dordrecht zien ze het werk ook opstapelen door de Corona Check App. "We scannen wel. Vanuit de overheid is dat wel belangrijk om mensen te stimuleren de prik te halen. En daar dragen we graag aan bij. Maar het is wel extra werk. Voorheen deden we registratie en nu komt deze er nog bij", vertelt souschef Jeroen Molenaar. Dat zorgt voor oponthoud bij de deur. "Ik denk dat de toekomst uitwijst of het gasten gaat minderen, want dat is wel een gevolg van deze actie." Tot nu toe lijken de gasten het prima te vinden. Maar wat als er een groep voor de deur staat en er heeft er één geen pas? "Ja, knijp een oogje toe, maarja."

Bij Poppodium Annabel en cultuurpodium Perron zijn de feesten het afgelopen weekend goed verlopen. Bij het checken van de toegangsbewijzen en de Corona Check App zijn geen problemen geweest. Maar het sentiment dat heerste tijdens de feeststemming was volgens eigenaar Aziz Yagoub wel dat de coronapas "totale onzin" is. "Ik denk dat we van de Corona Check App af moeten. We zijn op een punt in de crisis beland dat we daarvan af moeten stappen", zegt Yagoub.

'Het leek wel een festival op straat'

Ook de andere maatregelen zijn volgens hem niet uit te leggen. "Voor het eten met daglicht de club in is nu nog grappig, maar ik proef een onhaalbare situatie. Klokslag twaalf uur staat iedereen buiten. Het leek wel een festival op straat, zo druk was het." Terrassen, clubs, alles sluit op hetzelfde moment. "Taxi's komen er totaal niet doorheen".

Aankomend weekend gaan de podia weer open. Op het terras voor Annabel komt een silent disco. "Om toch nog even te proeven van de nazomer en te dansen op het terras", vertelt Yagoub. Het succes van afgelopen weekend betekent ook dat Perron nu zaterdag én vrijdag open gaat. "Daar is wel roep naar. Ik verwacht weer volle zalen."