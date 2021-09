Podcast Sparta: 'Spelers en trainer kunnen niet vrijuit spreken na zo'n nederlaag'

De sfeer is gelaten in onze Sparta podcast, daags na de 4-0 thuisnederlaag tegen SC Cambuur. Ruud van Os en Anton Slotboom proberen de vinger op de zere plek te leggen en bedenken hoe Sparta de slechte resultaten kan ombuigen in de rest van dit seizoen.

Aanvoerder Adil Auassar vond dat Sparta en Cambuur maar weinig voor elkaar onder deden. Van Os deed het interview met hem en kan de uitspraak wel volgen. "Ik begrijp spelers en de trainer wel heel goed. Wat verwacht je dat ze zeggen? Het was ruk en het vooruitzicht is ruk? Dat kunnen ze niet zeggen. Maar er is wel een probleem, dat mag duidelijk zijn."

En wat is dan dat probleem. Volgens Ruud van Os is het simpel. "Zoveel is er niet veranderd. Ja, Harroui is weg en Osman vult dat nog niet hetzelfde in. In het verleden zaten er op de bank geen Messi's of Ronaldo's, maar viel er wel wat te kiezen voor Fraser. Of Gravenberch, of Kharchouch. Of Laros Duarte of Deroy Duarte. Nu valt er niets te kiezen, de bank is zo zwak."

Anton Slotboom schrikt van de woorden van trainer Henk Fraser, die de laatste weken aangeeft dat er niet meer in zit. "Maar je verliest met 4-0 van Cambuur. Dan kan je dat toch niet zeggen? Dat dit het is? Het moet niet 'een handdoek in de ring worden', met dit soort uitspraken."



