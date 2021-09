Extra drukte bij de Hoekse pomp door brandstoftekorten in Engeland

Nog snel even tanken in Hoek van Holland? Grote kans dat je dan wel even moet wachten tot je aan de beurt bent. De regio heeft namelijk 'last' van de brandstoftekorten in Engeland. "Ik zie veel meer witte kentekens voorbijkomen", laat Rob Schellenboom, van garage Schellenboom, weten.

Volgens Schellenboom zijn het vooral personenauto's die een extra stop maken. "Het is in de zomer eigenlijk altijd wel druk hier. Dan gooien ze de auto nog even snel vol, voordat ze doorgaan naar Engeland", weet de garagehouder. "Dat scheelt wel hoor en vaak moeten ze hun euro's kwijt."

Het aparte is dat het nu nog steeds druk is, terwijl het toerismeseizoen al wel voorbij is. "Het viel me op dat er meer Engelsen zijn de afgelopen dagen", ziet Schellenboom. Ook personeel van de veerboot pakt hun kans. "Dan komen ze met de boot mee en gaan ze hier tanken; ze moeten hier toch wezen."

Tekorten door brexit

In het Verenigd Koninkrijk kampen tankstations al dagenlang met tekorten door een gebrek aan tankauto-chauffeurs. Als gevolg daarvan zit zo'n 90 procent van de tankstations in de grote steden van Groot-Brittannië zonder brandstof. Die tekorten hebben weer alles te maken met de brexit: buitenlandse werknemers zijn daarna namelijk massaal vertrokken.

EU-burgers kunnen sinds de brexit niet meer visumvrij wonen en werken in Groot-Brittannië. Als tijdelijke oplossing zijn zo'n 10 duizend tijdelijke visaas uitgegeven voor buitenlandse werknemers. Ook laat de Britse overheid militairen opleiden tot chauffeur.

Niet op alle plekken in Hoek van Holland komen meer Engelsen, bij bijvoorbeeld OK Hoek van Holland is het 'niet per se drukker dan normaal'.