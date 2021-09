Cor Pot in FC Rijnmond: ‘Huidige Feyenoord vergelijken met vorig seizoen is appels en peren’

Pot benadrukt dat hij enorm geniet van hoe het nu gaat met Feyenoord. “Er is geen enkele kinnesinne. Wij vinden het geweldig hoe het nu gaat, Dick ook. Hij was er ook voorstander van dat Slot zou komen. Ik kan niet wachten om weer naar De Kuip te gaan.”

“Het gaat goed en hopelijk blijft dat zo. Slot doet het verstandig, door bijvoorbeeld Jens Toornstra eerder naar de kant te halen als dat moet. Want je moet niet in de situatie komen dat je veel blessures krijgt. Al laten wij ons leiden door de medische staf, het is soms om gek van te worden. Dus die medische staf moet je soms tegengas geven, anders kan je spelers nog maar amper inzetten. Soms moet je door het rood heen gaan, dat kan echt geen kwaad. Zo gaat het in het buitenland ook.”

Maar kon dit dan niet ook vorig seizoen? “Je vergelijkt appels en peren als je kijkt naar onze periode en nu. Wij hebben ook contact gehad met Guus Til om hem bij ons te laten spelen, maar dat ging toen niet. Sinisterra en Fer raakten geblesseerd. Trauner en Pedersen zijn hele goede aankopen. Dan heb je al heel wat anders staan.”

‘Berghuis zorgde voor disbalans in de selectie’

Met Pot aan tafel is het logisch dat we toch nog terugkijken naar het mislukte vorige seizoen van Feyenoord, waarin de club eindigde als vijfde. Het gemis van publiek is één van de redenen dat er met name in thuisduels veel gemorst is, denkt Pot. “Het had wel een verschil gemaakt. We hebben 3, 4, 5 keer gelijkgespeeld thuis? Zoiets? En dan helpt het publiek echt mee om je over het dode punt te hebben. Dat scheelt je echt punten.”

En natuurlijk was er de situatie rondom Steven Berghuis. Belangrijk met zijn goals en assists, maar ook iemand die voor problemen in de verhoudingen binnen de spelersgroep zorgde. “Steven Berghuis is één van de beste voetballers van Nederland, maar hij zorgde ook voor disbalans in de selectie. Hij wilde kampioen worden en als het niet ging zoals hij wilde, kreeg je scheve verhoudingen in de groep. Dick heeft heel veel gesprekken met hem gehad. Ik vond het te ver gaan om te overwegen zijn aanvoerdersband af te pakken of hem er naast te zetten. Maar daar is wel over gesproken ja.”

