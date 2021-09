Hoe gevaarlijk is het om naast het Dordtse Chemours te wonen?

Geen groenten of fruit uit eigen tuin eten... Dat de veiligheid van het wonen naast een industrieel complex als Chemours te betwisten is, wisten ze eigenlijk al wel in Dordrecht. Hóe gevaarlijk het precies is, gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitvinden in een onderzoek.

De OVV breidt het lopende onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen uit naar onder meer Dordrecht. De Raad begon in april een onderzoek naar aanleiding van de impact die Tata Steel in IJmuiden zou hebben op de omgeving.

In de regio's waar de OVV nu onderzoek gaat doen, maken bewoners zich zorgen over de uitstoot van Chemours in Dordrecht. Ook in Nijmegen maken omwonenden zich zorgen, daar gaat het om Asfalt Productie Nijmegen. In het onderzoek wordt vooral gekeken naar het effect van de industriële uitstoot op de gezondheid van omwonenden.

Gezondheidsklachten

Onderzoek van het RIVM heeft eerder laten zien dat in de regio IJmond, waar Tata Steel is gevestigd, meer gezondheidsklachten zijn dan ergens anders in Nederland. Stoffen die er neerdalen, zijn vooral onwenselijk voor de gezondheid van kinderen. Volgens het RIVM is de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen en metalen een stuk hoger dan op plekken waar geen staalindustrie staat.

Honderden omwonenden hebben eerder dit jaar aangifte gedaan tegen Tata Steel, wegens het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

Ook over de PFAS-uitstoot van Chemours bestaan zorgen. Onlangs bleek het goedje een stuk schadelijker dan gedacht. Het RIVM adviseerde in juni dat mensen die in een kilometer rondom de fabriek wonen beter geen groenten of fruit uit eigen tuin kunnen eten.

Het instituut zegt dat nader onderzoek nodig om de gevolgen in kaart te brengen voor mensen die verder weg wonen van Chemours. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht willen snel duidelijkheid. Ook zijn ze bezig om schade op Chemours te verhalen.