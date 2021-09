DSW maakt nog géén zorgpremie 2022 bekend: 'Doet pijn aan ons hart'

Normaliter maakt DSW Zorgverzekeraar een week na Prinsjesdag de nieuwe zorgpremie bekend. Maar 'door het ontbreken van essentiële externe informatie zal deze premie dit jaar op een latere datum worden vastgesteld', schrijft DSW op haar website. De zorgverzekeraar zegt dat de informatie die nog mist 'mogelijk grote gevolgen voor de premiehoogte heeft'. "Dit maakt het vaststellen op dit moment niet verantwoord."

Honderden miljoenen euro's

Voorzitter van de raad van bestuur Aad de Groot legt uit dat het alles met het coronavirus te maken heeft. "De meerkosten van corona van 1 juli tot nu zijn nog niet bekend. Wij worden door de overheid gecompenseerd voor die meerkosten en willen dat geld gebruiken om een mogelijke premiestijging te dempen. Als we geen inzicht hebben in die kosten en nu de premie vaststellen, is de kans groot dat we dan een te hoge premie zouden vaststellen." En dat wil DSW natuurlijk voorkomen.

Het verkrijgen van die gegevens gaat volgens De Groot nog niet zo makkelijk. "Het is een heel ingewikkeld verhaal", legt hij uit. "In het ziekenhuis is het niet altijd duidelijk of iemand coronakosten heeft of niet, en dat moet bij alle ziekenhuizen uitgevraagd worden. Tegelijkertijd is het heel belangrijk dat het gebeurt, want het gaat landelijk om honderden miljoenen euro's. Met 14 miljoen premiebetalers gaat dat om tientallen euro's op jaarbasis."

'Pijn in het hart'

Normaal gesproken maakt DSW de zorgpremie voor het komende jaar op de vierde dinsdag van september bekend. "Dat is een traditie van zestien jaar, waar we nu met pijn in het hart een einde aan hebben gemaakt - ik hoop eenmalig." De zorgverzekeraar wacht tot er 'beter inzicht' is. "We hebben alles al klaarstaan, dus het zou niet lang moeten duren als we de informatie hebben. We verwachten half oktober meer inzicht te hebben en dan met de premie te komen. En ik durf wel te zeggen dat we dan nog steeds de eerste zijn", zegt De Groot lachend.