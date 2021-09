Sparta niet akkoord met schikkingsvoorstel voor Aaron Meijers

"Zowel de speler als club zijn van mening dat deze straf buiten proportie is," schrijft Sparta. De aanklager heeft zich gebogen over de overtreding van Meijers in de wedstrijd tegen Cambuur, waar hij een directe rode kaart voor kreeg.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Sparta zich niet kan vinden in een schikkingsvoorstel van de aanklager. Ook de rode kaart van Mica Pinto in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd aangevochten. Aanvankelijk met succes, maar daar werd door de aanklager weer beroep tegen aangetekend. Het is nog altijd niet duidelijk of Pinto alsnog geschorst gaat worden.