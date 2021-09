Het weer van vandaag: de mooiste dag van de week

Vandaag is de beste dag van de week met flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. In de loop van de dag gaan er ook stapelwolken ontstaan. Er staat een matige zuidwestenwind en de maximumtemperatuur komt uit op 18 of 19 graden.

Vanavond is het helder en droog. In de loop van de nacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en eind van de nacht begint het op de Hollandse Eilanden te regenen. De temperatuur daalt naar 12 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Later in de nacht ruimt de wind naar het zuiden tot zuidwesten en neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Morgen draait de herfstmachinerie op volle toeren! In de ochtend valt er eerst enige regen, daarna trekken soms felle buien over de regio en bestaat er kans op onweer en windstoten. Met een middagtemperatuur van slechts 14 graden is het fris voor de laatste dagen van september. De zuidwestenwind ruimt naar het westen en wordt vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

Het blijft tot in het weekend herfstachtig met geregeld regen of enkele buien en tussendoor opklaringen en droge perioden. Er staat langs de kust soms een stevige wind. In de middag wordt het 16 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.