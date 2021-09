42 operaties geschrapt door staking na oplopende frustraties bij zorgpersoneel Erasmus MC

Ziekenhuispersoneel wil eerlijkere arbeidsvoorwaarden, zoals een loonsverhoging voor alle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. Volgens vakbond FNV is het de grootste staking ooit in academische ziekenhuizen.

De spanningen lopen al even op in het Erasmus MC. Vorige week botste personeel van de intensive care al met ic-hoofd Diederik Gommers. NRC schreef hoe zeker twintig ic-verpleegkundigen een brandbrief naar de leiding hebben gestuurd. Daarin beschrijven ze hun wanhoop over de 'uitputtingsslag' die de coronapandemie voor hen is, en de minachting van de leiding over de klachten.

Uitslagen laboratorium over de datum

Edwin Kok werkt op het laboratorium en is lid van het actiecomité. Zijn afdeling doet niet mee aan de staking, maar wil toch solidair zijn met de mensen 'die het hard nodig hebben'. Onze verpleegkundigen hebben een hele hoge werkdruk, waardoor op sommige afdelingen 15 procent ziekteverzuim is.

Het laboratorium waar Kok werkt, heeft veel moeite om vacatures op te vullen. "Aan alle kanten worden financieel teugels aangehaald. Na lang soebatten krijgen we er twee collega's bij. Af en toe gaan uitslagen bij ons over de datum de deur uit. Daardoor kunnen artsen niet verder, die missen een puzzelstuk", zegt een geëmotioneerde Kok. "We werken hier allemaal met een hart voor de zorg. Wat ik nu zie, met name op de ic unit, is dat mensen in rijen van drie de deur uit lopen vanwege de werkdruk. Dat moet een keer afgelopen zijn."

Spandoeken in het Erasmus MC | Foto: Rijnmond

Acties sijpelen overal door

"Er is een cao afgesloten waarmee heel veel medewerkers het niet eens zijn", legt Joost Veldt uit. Hij onderhandelde namens vakbond CNV. "Ze vinden dat er meer moet worden gedaan aan werkdruk en ze vinden het oneerlijk dat een deel van het personeel een hogere loonsverhoging krijgt dan de anderen."

De actie is niet in het hele ziekenhuis, maar de effecten sijpelen door. Zo voert de afdeling die spullen steriliseert actie, dat heeft weer impact op het programma van de operatiekamer. "Het gaat om loonsverhoging, maar ook over mensen in de sector houden, want de werkdruk is al heel lang heel hoog. We hadden eigenlijk van de werkgevers verwacht dat die met een veel beter bod voor hun werknemers zouden komen, zodat mensen hier niet binnenkomen en na een paar jaar weer weggaan", zegt Veldt.

42 grote operaties geschrapt

"Als het niet zo'n enorm probleem was, stonden we nu niet actie te voeren", zegt ook Marjolijn Pen van vakbond FNV. "De zorg loopt leeg. Er zijn ontzettend veel mensen die het gewoon niet volhouden. Als we nu een goede cao afsluiten, hebben patiënten daar in de toekomst ook baat bij."

Joke Boonstra van de Raad van bestuur is gefrustreerd om de staking, mede vanwege de timing, nu zoveel zorg moet worden ingehaald. "Ik begrijp de vraag om meer geld, tegelijk sta ik hier met buikpijn omdat 42 grote operaties niet door kunnen gaan. Wij denken dat het een redelijk bod is, maar er is geen onbeperkt geld." Ook ziet ze dat medewerkers denken dat de loonverhoging voor de komende drie jaar geldt, maar het is een aanbod voor één jaar. "In 2023 komt er gewoon weer een nieuw bod."