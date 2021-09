Zesdaagse TV: 'Renners als Van der Poel en Van Aert zijn bijna groter dan de sport zelf'

"Ik denk dat ze allebei gebrand zijn om het zondag goed te doen", doelt oud-renner en voormalig geletruidrager in de Tour de France Breukink op Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Er zullen wel een paar concurrenten bijkomen, maar die twee staan bovenaan."

Erik Breukink in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

Michiel Elijzen, bezig aan zijn laatste seizoen als ploegleider bij Team DSM, verwacht zondag een heroïsche koers. "Ik denk dat Van der Poel op het WK meer moraal heeft getankt dan Van Aert. Ik denk dat Van Aert een teleurstelling te verwerken heeft gekregen. Hij had geen superdag, maar het was sowieso lastig voor hem als superfavoriet. Iedereen keek naar hem."

Volgens Elijzen en Breukink komt Van der Poel mentaal beter uit het WK dan zijn grote Belgische concurrent. "Van der Poel heeft na zijn val op de Olympische Spelen en zijn rugblessure top tien gereden in een wedstrijd over 270 kilometer. Daar kan hij wel moed uit putten richting Roubaix", vindt Elijzen."

Michiel Elijzen in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

Elijzen stopt na dit seizoen na elf jaar als ploegleider. In die functie maakte hij jaren geleden bij Crelan de overstap van Wout van Aert naar de weg mee. "Je ziet dat iemand talent heeft, maar ik had niet verwacht dat hij tot dit zou uitgroeien. Hetzelfde geldt voor Van der Poel. Het zijn wielrenners die de sport mooi maken en eigenlijk ook bijna groter zijn dan de sport zelf."

Van der Poel was afgelopen zondag met een achtste plaats niet eens de beste Nederlander op het WK. Dylan van Baarle sprintte achter winnaar Julian Alaphilippe knap naar een tweede plek. "Ze hebben precies gereden zoals ze wilden", vertelt Breukink over de wedstrijd van de Nederlandse ploeg. "Ze zaten er altijd met een mannetje bij. En toen het er op aan kwam zaten Van Baarle en Van der Poel daar waar ze moesten zitten. Dat Van Baarle er dan nog zilver uit weet te persen is wel knap, tegen rappe jongens als Michael Valgren en Jasper Stuyven."

Dylan van Baarle (links) sprint naar zilver op het WK | Foto: Sirotti

Ook Elijzen is lovend over Van Baarle. "Je hebt er niet het vizier op, hij is altijd een beetje onder de radar. Maar het is natuurlijk een steengoede renner. Als je ziet wat hij presteert in het voorjaar en kijkt zijn staat van dienst bij Ineos, het is echt een wereldcoureur. Tijdens zo'n zware koers als het WK komen dat soort renners toch bovendrijven."

Uitkijken naar de Zesdaagse

In een nieuwe aflevering van Zesdaagse TV is ook Rotterdam Ahoy-directeur Jolanda Jansen te gast. Zij telt langzaam af naar 7 december, als het startschot van de Wooning Zesdaagse van Rotterdam klinkt. "Het is een evenement waar we heel trots op zijn. Na anderhalf jaar kijken we daar ontzettend naar uit. We gaan er vanuit dat er geen beperkingen zijn tijdens de Zesdaagse. Dus weer onbekommerd genieten van sport."

Jolanda Jansen in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

Anders dan normaal eindigt de Zesdaagse dit jaar op een zondag (12 december). Een langgekoesterde wens volgens Jansen. "Als je kijkt naar elk zichzelf respecterend sportevenement: die eindigen op een zondag. Daarom wilden wij ook op een familiedag als zondag eindigen."

Bekijk hieronder de hele aflevering van Zesdaagse TV, met daarin ook een uitgebreide reportage met de Belgische baanrenner Kenny de Ketele.