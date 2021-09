Gewonde man in kelderbox leidt agenten naar dode in huis

Agenten hebben dinsdagochtend in een huis aan de Thomas a Kempisstraat een man gevonden die onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. De politie gaat uit van een misdrijf.

Rond 08:30 uur werd de politie gebeld over een mishandeling. Een gewonde man in een kelderbox in de straat in Rotterdam-Lombardijen leidde de politie naar de omgekomen man en is aangehouden. De politie onderzoekt wie beide mannen zijn en wat zich in dat huis heeft afgespeeld.

Er zijn vier honden uit het huis gehaald. Ze leven alle vier nog en hebben geen rol gespeeld in de dood van de man in huis. Er was nog een getuige in de kelderbox, die heeft de politie gewaarschuwd.

De forensische opsporing doet binnen en buiten onderzoek.

Omwonenden vertellen Rijnmond dat de politie drie weken geleden nog bij de omgekomen man aan de deur is geweest. Hij schrok buren altijd een beetje af, als hij met zijn vier honden - een Akita en drie vechthonden - over straat liep. Waarom de politie eerder bij hem langsging, is niet duidelijk.