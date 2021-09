Bedreigingen om herdenking 70 jaar Molukkers in Nederland: 'Onze voorouders zouden zich kapot schamen'

De aanstaande herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Dat bevestigt mede-organisator Nathalie Toisuta aan Rijnmond. Ze heeft ernstige bedreigingen gehad vanuit de Molukse gemeenschap en, in goed overleg met demissionair premier Rutte, besloten de herdenking die stond gepland voor 7 oktober uit te stellen.

"Er waren al een tijd lang impliciete bedreigingen, maar ze werden steeds explicieter", vertelt Toisuta. "In het begin leg je ze naast je neer. Dan denk je: 'Ga iets doen met je leven, in plaats van dat je toetsenbordterrorist wordt.' Op gegeven moment wordt het té expliciet. Ik heb aangifte moeten doen." Wat die bedreigingen precies inhielden, wil ze liever niet zeggen.

"Onze voorouders zouden zich kapot schamen" Nathalie Toisuta

"Ik heb maandag besloten dat we het niet gaan doen", verwijst ze naar de herdenking op 7 oktober in Rotterdam. Volgens Toisuta gaat het op deze manier niet. Er is te veel verdeeldheid. "Ik wilde een herdenking als eerbetoon voor de eerste en tweede generatie, om te laten zien dat elk volk potentieel een talent heeft - hoeveel je ook achter staat. Maar ik krijg niet de juiste bedding voor hetgeen dat we voor ogen hadden. Niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn, maar de herdenking is nu zo besmeurd en ten onrechte afgebrand... Hiermee gaan we onze voorouders niet eren. Sterker nog, ze zouden zich kapot schamen om wat gaande is. Ze zouden zich in hun graf omdraaien."

Triest

Nadat Toisuta de beslissing had genomen, nam premier Rutte nog contact met haar op. "Hij wilde zelf horen waarom en wilde benadrukken dat van uitstel geen afstel zou komen. Hij was het ermee eens dat het nu niet de bedding is waarin hij kan spreken, en vooral gehoord zal worden. Het liefste wilde hij gelijk een nieuwe datum plannen, maar ik wil eerst even bijkomen. Ik vind het klote, maar we gaan door. Ik wil even goed nadenken, maar heb allang een idee voor een nieuwe datum."

Protestgroep Niet Mijn Aankomst laat weten verrast te zijn door het uitstellen van de herdenking. "Het is nooit onze intentie geweest dat mensen persoonlijk bedreigd zouden worden. Wij hadden vreedzame acties gepland - we wilden weliswaar dat de herdenking gecanceld zou worden, maar niet op deze manier. Dit is triest", laat een woordvoerder weten.

Onrust binnen Molukse gemeenschap

Het was al langere tijd onrustig binnen de Molukse gemeenschap in de aanloop naar de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland. Bij de herdenking die op 7 oktober zou plaatsvinden, zou premier Mark Rutte komen spreken. Onder meer initiatiefgroep Niet Mijn Aankomst deed een oproep aan de premier om niet meer mee te doen. Ook waren demonstraties aangekondigd.

Meer dan 100 Molukse organisatie lieten eerder weten boos te zijn: ze vinden dat de Molukse gemeenschap niet betrokken is bij de herdenking en zeggen dat de aankomst van de Molukkers in Nederland wordt nagedaan - een traumatisch aanzicht. De organisatie spreekt dat tegen. Er is wel degelijk overlegd met Molukse organisaties en kritiek op de vorm van de herdenking is gebaseerd op oude plannen. De bedoeling van de herdenking was een alternatieve aankomst neerzetten: een voorstelling van hoe het 70 jaar geleden éigenlijk had moeten gaan - in contrast met de werkelijkheid.

Tijdens de herdenking wordt de aankomst van de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen herdacht. Een pijnlijke geschiedenis, omdat er voor hen niets was geregeld toen ze per schip in Rotterdam aankwamen. De ex-militairen en hun families zouden hier in eerste instantie maar tijdelijk blijven, tot het politieke conflict in hun thuisland was opgelost. In de jaren die volgden zijn Molukkers keer op keer door de Nederlandse overheid in de steek gelaten.