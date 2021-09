Bebloede kopjes en gebroken ledematen: 'Ik hoorde de kat krijsen'

Nagels uitgetrokken, tanden gebroken en bebloede lichaampjes. Het zijn lugubere mishandelingen van katten in juli 2017, waarvoor een 33-jarige man uit Hellevoetsluis terecht staat. Zelf zegt hij dat hij toevallig steeds in de buurt was na een mishandeling. "Ik was er als eerste bij, omdat ik wat hoorde." Justitie gelooft hem niet.

Op 20 juli 2017 staat er een man in de tuin van een bewoner van de wijk Kooistee in Hellevoetsluis. Hij staat gebogen over zijn kat, terwijl het dier bloedt en zwalkt. In diezelfde buurt wordt kat Ming Ming gevonden met gebroken ondertanden. Bijna alle nagels zijn uit haar pootjes getrokken.

Een paar dagen daarvoor wordt kat Tara in een steeg gevonden. Het dier bloedt ook, en hapt naar adem. Een bewoonster hoort het dier mauwen en een 'noodkreet' slaken en ook nu staat er een man bij het dier. Volgens hem is het dier in de bosjes gekropen en heeft het geen zin om het te zoeken. De bewoonster doet het toch en vindt het lijkje.

Eerder op de dag worden katten Boris, Nala en Spooky met flinke hoofdwonden gevonden. Boris heeft een gebroken hoektand en een gebroken gehemelte. Alle drie de katten zijn dood.

Nachtwandelingen

Op camerabeelden is te zien dat de 33-jarige man uit Hellevoetsluis achter kat Tara aanloopt. Op dat moment is ze nog niet gewond, terwijl de verdachte eerder zei dat hij haar pas zag toen ze gewond was. Bij kat Zorro wordt de man met bebloede handen aangetroffen, 'terwijl er niemand anders in de buurt was', zegt de officier van justitie. Een andere keer ziet een getuige de verdachte met bloed op zijn kleding en zijn hand. Hij zegt dat hij een kat had opgetild en het dier krabbelde. "Ik keek wat er aan de hand was."

Het verweer van de verdachte is steeds dat hij wilde kijken of het goed ging met de katten, dat hij nachtwandelingen maakt, wacht op de dierenambulance of simpelweg dat 'hij het niet was' die bij de katten is gezien. "Ik heb dat niet gedaan", zegt de verdachte, die ten tijde van de mishandelingen bij zijn vriendin in Hellevoetsluis verbleef. De 33-jarige man loopt wel vaker 's nachts buiten rond, zegt hij. "Het was zomer, mooi weer en ik was werkeloos." Een fixatie op een rondlopende kat 'zegt hem niets'. Dat hij tussen 2:00 uur en 5:30 uur op camerabeelden te zien is, komt omdat hij 'op de dierenambulance wachtte'.

Op 21 juli 2017 komt er een buurtonderzoek. De politie staat ook aan de deur van de 33-jarige verdachte, maar die zegt dan niets over zijn aanwezigheid bij de dood en mishandeling van verschillende katten. Zijn arm zit dan in een mitella: "Ik had een kind op de fiets geholpen", verklaart hij. Tegen zijn vriendin had hij gezegd dat hij gewond was geraakt door een klusje bij zijn vader thuis. De man wordt aangehouden, waarna de mishandelingen plots stoppen.

Psychologisch onderzoek totaal onnodig

De man zit in totaal zeventien dagen in voorlopige hechtenis, wat ook precies de celstraf is die door het OM wordt geëist. De man zou bij veroordeling niet terug de cel in hoeven. Het is overigens nog gissen naar het wáárom van de mishandelingen. De man heeft niet meegewerkt aan onderzoek door een psycholoog: "Ik vond het totaal onnodig."

Bij de mishandelingen van vier katten is de verdachte niet aanwezig, maar de mishandelingen worden wel aan hem gekoppeld. "Zelfde letsel, zelfde gebied, zelfde korte periode." Zeven katten zijn in die bewuste maand mishandeld, waarvan er vier overleden zijn. Vijf van de zeven katteneigenaren hebben schadeclaims ingediend, oplopend tot 5 duizend euro. "Eigenaren hebben gezegd dat het voelde alsof ze een familielid kwijt waren", zegt het OM.

De advocaat van de verdachte verwijst naar de zaak Lucia de B.: “Weet u nog, steeds als zij erbij was, overleden patiënten. Later bleek dat het niet om strafbare feiten ging.” Dat zou nu ook het geval zijn geweest, want hij was er 'als eerste bij omdat hij geluiden hoorde'. Volgens hem is er 'geen bewijs dat de man een kattenmepper is'. Hij pleit voor vrijspraak.

De uitspraak is in oktober.