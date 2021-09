Kat in kist met stenen in water Pernis gegooid, dier verdronken

Het dier is door medewerkers van de gemeente uit de sloot aan de Oud Pernisseweg gevist. "Het was te zien dat zij aangeslagen waren", zegt de wijkagent die de medewerkers zag staan.

Volgens de wijkagent zag de kist 'eruit als een soort val'. "Het was duidelijk met slechts één doel in elkaar gezet. In het kistje zaten een paar stenen, die het bouwsel in de sloot naar de bodem hebben laten zinken. Duidelijk was te zien dat de kat had geprobeerd uit het kistje te komen." Volgens de wijkagent is gebleken dat de kat al enige dagen in het water lag.

"Mensen die dit soort dingen doen, moeten worden aangepakt", concludeert de wijkagent.