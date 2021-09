Politie door grote capaciteitstekorten met moeite op tijd ter plaatse bij belangrijke meldingen

Volgens de officiële norm die de politie voor aanrijtijden hanteert, is het de bedoeling dat agenten binnen een kwartier ter plaatse zijn bij 90 procent van de meldingen met prioriteit 1. Het gaat dan om levensbedreigende situaties zoals schiet- en steekpartijen of ernstige ongelukken. In de regio Rijnmond wordt nergens aan die norm voldaan, zo blijkt uit de cijfers. Op Goeree-Overflakkee ligt het percentage zelfs op slechts 59 procent.

"We zien jaar op jaar dat het minder wordt", legt ACP-voorman Gerrit van de Kamp uit. Dat het percentage alsmaar verder terugloopt heeft volgens hem te maken met het enorme capaciteitsprobleem waar de politie al jaren mee kampt. Politievakbonden luiden daarom al jaren de noodklok.

"Wij hebben dit vraagstuk al 15 jaar geleden op tafel gelegd bij de politiek en de diverse korpsleidingen", vertelt Van de Kamp. Die waarschuwingen werden destijds in de wind geslagen, vindt hij. "Toen werd er gezegd dat er geen geld was, dat het korps vol was en dat er zelfs te veel agenten waren. Maar regeren is vooruitzien, en dat is niet gebeurd. Als je wacht tot mensen weggaan, duurt het ruim tweeënhalf jaar voordat de nieuwe mensen klaarstaan."

Veel uitstroom, weinig instroom

De grote problemen komen volgens Van de Kamp met name door de grote uitstroom waar de politie mee te maken heeft. Door vergrijzing gaan de komende jaren duizenden agenten met pensioen. "Daarnaast is het ook zo dat collega's die al wat langer bij de politie zitten kansen zien om te solliciteren in andere regio's, omdat het tekort overal is."

Ook het binnenhalen van nieuwe mensen blijkt in werkelijkheid nog een hele opgave met zijn eigen obstakels, legt Van de Kamp uit. Hoewel de eenheid Rotterdam er volgens hem met enige regelmaat jonge collega's bij krijgt, wordt het hen niet makkelijk gemaakt. Dat heeft deels te maken met een andere crisis: het woningentekort.

"Het is voor jonge agenten heel moeilijk om woonruimte te vinden in Rotterdam of de regio", legt Van de Kamp. "De salarisstijgingen gaan dat probleem niet oplossen. Als je hier niet kunt wonen moet je elke keer op en neer reizen. Met onregelmatige diensten is dat echt niet fijn."

Probleem wordt afgewenteld op burgers en agenten

Hoewel de norm van 90 procent nergens in de regio wordt gehaald, bestaan er tussen de gebieden wel grote verschillen. Lukt het in Goeree-Overflakkee in slechts 59 procent van de gevallen om binnen een kwartier bij een melding met prioriteit 1 te zijn, ligt dat percentage in Rotterdam rond de 85 procent. Maar schijn bedriegt, waarschuwt Van de Kamp.

"Dat verschil heeft deels te maken met het verschil tussen stad en land. In de stedelijke gebieden is de beschikbaarheid nog wel oké, omdat de teams vaak dichter bij elkaar zitten en er geen sprake is van uitgestrekte gebieden. Aan de randen, in Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, zijn de afstanden groter en dus ook de problemen. Daarnaast krijgt het ene gebied ook meer meldingen met prioriteit 1 dan de andere."

Die slechte bereikbaarheid heeft niet alleen gevolgen voor de hulpbehoevende burgers, maar ook voor de agenten zelf. "We zien dat mensen steeds vaker boos zijn op de politie als we ergens niet op tijd kunnen zijn", vertelt Van de Kamp. Volgens hem worden agenten daarnaast steeds vaker aansprakelijk gesteld voor een late aankomst. In sommige gevallen eisen mensen zelfs schadevergoedingen.

"De overheid moet ervoor zorgen dat er genoeg politiemensen zijn, net zoals dat ook bij onderwijzers en zorgmedewerkers zo is. Dat hebben ze verzaakt, en het probleem wordt nu afgewenteld op de burgers en de agenten", stelt Van de Kamp.

Geen kortetermijnoplossing

Ondanks alle problemen die het tekort met zich meebrengt, ziet Van de Kamp geen oplossing binnen afzienbare tijd. Sterker nog: de geringe beschikbare capaciteit is volgens hem door de coronacrisis nog verder onder druk komen te staan.

"Voor de crisis zeiden burgemeesters al dat er minder evenementen zouden plaatsvinden omdat de capaciteit er niet was, maar tijdens corona werd er opnieuw meer gevraagd." Als voorbeeld noemt hij de grote politieaanwezigheid bij de vele demonstraties van de afgelopen anderhalf jaar.

Het grootste gevolg van het tekort is nog altijd het gebrek aan tijdige noodhulp, vindt Van de Kamp. "We zien dat andere belangrijke zaken hard achteruit hollen. Dit betekent dat we als politie alleen nog maar reactief bezig zijn in plaats van proactief, en steeds verder achterop raken."