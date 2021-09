Dordtse Sinterklaasintocht afgelast vanwege coronamaatregelen: 'We gaan geen vergunning krijgen zo'

De organisatie koesterde lange tijd nog stille hoop, maar heeft maandagavond toch moeten besluiten een streep te zetten door de intocht van Sinterklaas in Dordrecht. De deadline voor het aanvragen van een vergunning nadert, maar met de huidige coronamaatregelen gaat die er waarschijnlijk niet komen. Want hoe wil je mensen die door de hele stad langs de kant staan, controleren op een coronatoegangsbewijs?

Dat is onmogelijk, vermoedt voorzitter Chris Hoogerwaard. "Het is niet verantwoord", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Het is een hele moeilijke beslissing geweest, die lang op zich heeft laten wachten. We hadden 'm eigenlijk eind augustus moeten nemen, maar we hadden stille hoop dat het nog goed zou komen. Er is al een stap de goede kant op gedaan, maar het is nog niet helemaal goed gekomen voor zo'n groot evenement als de intocht", doelt hij op de besmettingscijfers en de versoepelingen van afgelopen week.

Waar het nu op vastloopt, zijn de vergunningsaanvragen. "Daar staat een bepaalde termijn voor en die wordt steeds krapper. En als de gemeente al groen licht gaat geven, lopen we ook tegen de landelijke regelgeving aan. Een evenement als de intocht moet met toegangscontrole, maar dat is met een optocht met mensen langs de kant niet te doen. Daar gaan we geen vergunning voor krijgen."

Toch groot feest

De intocht is al over zes weken, maar het is gelukkig niet zo dat de Dordtse kinderen het zonder Sinterklaas moeten doen. "We gaan een tof evenement opzetten", legt Hoogerwaard uit. "Er komt een groot podiumprogramma in de kerk. En op het Maartensgat gaat de Sint aankomen - dat gaan we live doorzetten naar het evenemententerrein. Er komt sport, spel en dans. Het wordt een groot feest. Maar wel binnen de hekken en met een toegangscontrole - als dat tegen die tijd nog aan de orde is."

Daar is nog wel het een en ander om te doen in Dordrecht. "We hebben veel leuke reacties gehad, maar er zijn ook mensen die er anders over denken. Dit is echter waar we nu mee te maken hebben. Dan kunnen we het wel anders willen, maar dan houdt het gewoon op." Hoogerwaard haalt zijn schouders op. "Wij vinden het ook heel jammer; we doen niets liever dan een reguliere intocht organiseren."

Het alternatieve evenement is gratis, maar er moeten wel van te voren kaartjes gereserveerd worden. Dat reserveringssysteem moet nog worden opgezet. Eerder was al besloten dat ook de Dordtse kerstmarkt niet doorgaat dit jaar.