Drama rond mishandelde en dood gevonden katten leeft nog steeds in Hellevoetsluis

Met straatnamen zoals 'Marter', 'Konijn' en 'Eekhoorn' zou je niet verwachten dat uitgerekend hier een kattenbeul heeft rondgelopen. Boris, Ming Ming, Nala Spooky, Tara, Tigo en Zorro waren op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ze kwamen allemaal de beul tegen. Nageltjes en tanden werden bij de beestjes uitgetrokken, ze werden geschopt en sommigen hadden ernstige verwondingen aan hun kopje. Justitie eist dat een 33-jarige man uit Hellevoetsluis zeventien dagen de cel in gaat. De man ontkent, maar justitie gelooft hem niet. Ondanks dat de katten in 2017 zijn mishandeld, leeft het drama nog steeds in de buurt.

Boos

"Ik was Tara een paar dagen kwijt. Het was vrij uitzonderlijk dat ze zo lang wegbleef en toen werd ze gevonden in een steeg hierachter", zegt Martijn, het baasje van Tara. "Ik heb haar toen moeten identificeren en daarna heb ik meteen aangifte gedaan. Ze zag er niet best uit." Martijn weet het nog als de dag van gisteren. "Je kan er wel boos om worden ja als ze je dier zoiets aan doen."

Straatbeeld van wijk de Kooistee | Foto: Floortje van Gameren

'Past niet in deze buurt'

Ondanks het drama dat zich in de buurt heeft afgespeeld, is er aan katten geen gebrek. De sfeer is gemoedelijk en veel kinderen spelen op straat terwijl honden met hun baasjes richting het park lopen achter de huizenblokken. "Wat er is gebeurd, past ook totaal niet bij deze buurt", zegt buurtbewoner Gerko. Gerko woont naast het baasje van Spooky die op dat moment niet thuis is. "Wij waren zelf op vakantie toen alles gebeurde. Toevallig hebben wij ook drie katten en de kattenoppas vond Spooky in onze tuin. Hij was niet om aan te zien. Onze eigen katten hadden niks, maar je houdt wel je hart vast."

Gerko vertelt dat de kattenmishandelingen behoorlijk speelden in de buurt en dat kan Udo, die zijn hond aan het uitlaten is, bevestigen. "Iedereen had het erover. Je maakt je toch zorgen als er wat gebeurt met je dier. Ik ben dan niet zo'n kattenfan - daarom heb ik ook een hond - maar ze moeten van je dier afblijven. Punt!"

Gevoel van onveiligheid

Ook de baasjes van Nala werden vier jaar geleden verrast toen ze een foto opgestuurd kregen. "We kregen een foto opgestuurd van iemand die we kenden met de vraag of dit Nala was. Ze was toen al dood. Ik herkende haar aan het hartje op haar neus", vertelt een van de kinderen. "Het geeft een gevoel van onveiligheid in je buurt als er zoiets gebeurd", zegt haar vader.