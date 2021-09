Waterbus vaart ponton Papendrecht eraf: 'Ik hoorde heel hard kaboem!'

Papendrechter Bram hóórde het vooral gebeuren. "Ik hoorde heel hard KABOEM", vertelt hij levendig. "Het was echt een geluid dat een waterbus normaal gesproken niet maakt. Ik liep na het avondeten naar mijn kamer, waar ik precies uitzicht op de halte heb, en toen zag ik dat de waterbus aan het uitwijken was voor een binnenvaartschip. Ik hoorde dat er iets van een storing was, waardoor hij opeens keihard tegen het ponton aanvaarde."

Zowel de gemeente Papendrecht als Arriva bevestigen dat er inderdaad een aanvaring is geweest bij de halte Veerdam. "De loopbrug naar het ponton is aangevaren, waardoor de loopbrug en de halte onbruikbaar zijn", zegt een woordvoerder van Arriva. "Het is gelukkig bij materiële schade gebleven en iedereen is ongedeerd gebleven; daar zijn we heel blij om!"

Volgens de woordvoerder moet de loopbrug worden gerepareerd door de gemeente en kan er tot die tijd niet gevaren worden op de halte. De waterbus vaart wel, maar slaat Veerdam over. "Naar verwachting is de halte morgen ook nog gestremd, maar er komt een rechtstreekse kwartierverbinding tussen de Dordtse Merwekade en het Papendrechtse Noordhoek", vertelt ze. Rijkswaterstaat is inmiddels bij de halte aanwezig om de schade op te nemen en onderzoek te doen. Arriva kan nog niet zeggen of de waterbus inderdaad last had van een storing.

Vrije avond

Bram stormt gelijk met zijn huisgenoten naar buiten. "We wilden kijken of we de mensen konden helpen die nog op de waterbus zaten, maar volgens mij hebben ze besloten iedereen terug te brengen naar de vorige halte en de hekken dicht te doen."

De Papendrechter moest er eigenlijk vanavond nog uit. "Ik had een vergadering in Dordrecht, maar ja... De waterbus gaat niet hè", zegt hij, met een twinkeling in zijn ogen.