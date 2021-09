Rotterdam roept noodtoestand uit voor klimaat: 'Daadkrachtige aanpak is nodig!'

Daarnaast wil Rotterdam het kabinet oproepen om haast te maken met milieu-investeringen, zodat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden.

Voorop lopen in aanpak klimaatcrisis

"Rotterdam ligt middenin een rivierdelta en is dus extra kwetsbaar voor klimaatverandering", zegt wethouder Duurzaamheid Arno Bonte. Volgens hem komen de gevolgen van klimaatverandering dan ook steeds dichterbij voor Rotterdam.

Maar, zo realiseert Bonte zich, Rotterdam is ook 'een deel van het probleem'. "We zijn op dit moment nog verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. Daarom voelen we een morele verantwoordelijkheid om voorop te lopen in het aanpakken van de klimaatcrisis."

Rotterdam werkt al jaren aan haar duurzaamheid en klimaatuitstoot. Drie jaar geleden sloot de stad met tientallen bedrijven en organisaties het Rotterdams Klimaatakkoord af, met daarin 55 plannen om de CO2-uitstoot in tien jaar tijd te halveren. Ook wordt er gewerkt aan het opslaan van CO2-uitstoot ónder de Noordzee, in plaats van het uitstoten.

"Tot een paar jaar geleden waren we echt een fossiele stad; de grootste vervuiler van Nederland", legde Bonte eerder al uit. "20 procent van de CO2-uitstoot kwam uit Rotterdam. Een halvering van die uitstoot is een slok op een borrel. Daarom willen we naar minimaal 55 procent reductie, maar uiteindelijk naar nul CO2-uitstoot. We zetten in op een klimaatneutrale stad, waarbij we onze energie op een duurzame manier opwekken."

Bonte wil zich richten op het elektrisch maken van installaties, zodat er geen aardgas meer hoeft worden te gebruikt. Ook groene waterstof is een optie, als alternatief voor fossiele brandstoffen.

