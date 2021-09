Het weer van vandaag: volop herfst en kans op onweer

Vanochtend valt er eerst enige tijd regen, deze regen wordt gevolgd door buien, soms pittige buien, met kans op onweer. De temperatuur komt vanmiddag uit op een frisse 14 graden en tijdens buien is het zelfs nog wat kouder. De wind draait van zuid naar west en wordt matig tot vrij krachtig boven land, kracht 4 tot 5 en krachtig of hard langs de kust, kracht 6 of 7. Ook kunnen tijdens buien soms flinke windstoten voorkomen.

Vanavond en vannacht wordt het droger met opklaringen en neemt de wind iets in kracht af. De minima komen vannacht uit rond 11 graden.

Morgen beginnen we droog met wat zon, maar raakt het in de middag meer bewolkt en valt er mogelijk in het westen van de regio wat regen. De wind draait naar zuid tot zuidwest en neemt in de middag weer toe naar matig of vrij krachtig boven land, kracht 4 of 5 en naar krachtig, kracht 6 aan zee.

Vooruitzichten

Zeker tot in het weekend is het wisselvallig met soms regen of enkele buien en soms veel wind. Tussendoor is het echter ook regelmatig droog met wat zonneschijn. De temperaturen zitten meest rond normaal.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.