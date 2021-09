'Piet Spelbrink was een boegbeeld van het Rotterdamse amateurvoetbal'

Het was op een avond in 1985 dat het bestuur van de KNVB afdeling Rotterdam bijeen kwam. Plotseling stormde voorzitter Hans Kamman de zaal binnen, pakte de voorzittershamer en duwde deze in de handen van Piet Spelbrink. "En ik kom niet meer terug", riep Kamman.

Het was een bijzondere manier waarop Piet Spelbrink voorzitter van de KNVB afdeling Rotterdam werd. Eerst tijdelijk en na de volgende ledenvergadering officieel. De Rotterdammer zou die functie ruim vijf jaar (tot in 1990) bekleedden. Spelbrink overleed vrijdag 24 september en werd 95 jaar.

"Een boegbeeld van het Rotterdamse en regionale amateurvoetbal", noemt Gerard van Rijk, de laatste voorzitter van de afdeling Rotterdam (opgeheven in 1996), hem. "Hij was aimabel, constructief en loste problemen op."

"Piet was allesbehalve een man van de oude stempel", zegt Ruud Kooijmans, die jarenlang met Spelbrink in het bestuur zat. "Hij stond open voor positieve dingen, was flexibel."

'Ik dacht ik het rustig zou krijgen'

Kooijmans en Spelbrink kenden elkaar van het werk bij de PTT. De Rotterdammer stopte in 1985 bij het postbedrijf. "Ik dacht dat ik het rustig zou krijgen, maar ik heb het drukker dan ooit", vertelde Spelbrink in een interview aan Het Vrije Volk in 1986.

Het waren dan ook geen gemakkelijke tijden. De gemeente Rotterdam wilde het aantal voetbalvelden fors terugdringen. Het onderhoud kostte de gemeente veel geld en kunstgras was in opkomst. Clubs moesten fuseren, zo was het idee 'in het stadhuis'. Spelbrink moest vaak opdraven om de gesprekken in goede banen te leiden en de gemeente af en toe een halt toe te roepen.

Ook de oppositie binnen de KNVB afdeling Rotterdam – ook wel de Rotterdamsche Voetbalbond (RVB) genoemd – kon soms sterk zijn. Zoals in de periode dat Simon Kelder, secretaris van het afdelingsbestuur, ook voorzitter werd van Excelsior. Een combinatie van functies die volgens het KNVB-bestuur in Zeist niet kon.

"Een bevlogen bestuurder", noemt Kelder, tegenwoordig voorzitter van Smitshoek, Piet Spelbrink. "Piet wist van de hoed en de rand en hij was een Feyenoorder pur sang."

Geen groot talent

Spelbrink (van 5-5-1926) werd op 12-jarige leeftijd lid van Feyenoord. Hij was geen groot talent en besloot daarom de club op een andere manier te dienen. Zo was hij elftalleider, lid van de ballotagecommissie, schrijver in het clubblad, lid van de jubileumcommissie en ook acht jaar bestuurslid en voorzitter van de amateurs van Feijenoord. Ook was hij jarenlang commissielid van het toernooi om de RN Cup.

Voor al zijn verdiensten werd Piet Spelbrink in 1990 benoemd tot bondsridder van de KNVB. Ook was hij erelid van de KNVB afdeling Rotterdam en drager van de Erasmusspeld. Na alle officiële functies struinde de Rotterdammer nog de velden af met zijn voetbalvriend Daan Schotting. De laatste jaren woonde hij met zijn vrouw in ouderencomplex Meerweide in Rotterdam-IJsselmonde.

Het afscheid van Piet Spelbrink is vrijdag (15:00 uur) in het crematorium aan de Maeterlinckweg in Rotterdam-Zuid.