Woerts juicht legaliseren online gokmarkt toe: 'Nederlandse voetbalclubs zijn de voorbije 15 jaar zo'n 240 miljoen euro misgelopen'

Het is vanaf vrijdag legaal om online te gokken op voetbalwedstrijden en online te spelen in het casino. Iets wat de Nederlandse voetbalclubs jaarlijks in totaal zo'n twintig miljoen euro gaat opleveren en waar onder meer Feyenoord en Sparta indirect van profiteren. "Eindelijk, Nederland was het lachertje van Europa", stelt sportmarketeer Chris Woerts.

Online gokken kon de voorbije jaren al op verschillende manieren en bij verschillende bedrijven, maar was eigenlijk illegaal. Door een wijziging van de Wet Kansspelen op afstand is dat vanaf vrijdag anders. "Het wordt dan legaal om op online op sportwedstrijden te gokken. Dat kan vanaf vrijdag bij tien bedrijven, die daar speciaal een vergunning voor krijgen. TOTO bijvoorbeeld, maar ook onder andere Jack's Casino en Holland Casino", stelt Woerts, voormalig commercieel directeur van Feyenoord.

Wel moeten bedrijven en gokkers zich aan strenge regels houden. Wie bijvoorbeeld denkt exorbitante bedragen in te zetten, komt bedrogen uit. "Het wordt dan wel legaal, de Nederlandse wetgeving blijft op dit gebied de strengste van Europa. Je kunt maar een beperkt bedrag inleggen per weddenschap. Verder mag er pas na 21:00 uur reclame worden gemaakt voor online gokken en alleen gericht op personen van boven de 25 jaar."

Lachertje van Europa

De overheid hield lang de boot af, maar ging toch overstag. "Onvermijdelijk," stelt Woerts. "Nederland is hierin eigenlijk het domste jongetje van de klas geweest, het lachertje van Europa. We zijn een van de laatste landen die dit legaliseert. Als je zaken verbiedt, zorg je voor illegaliteit. Neem bijvoorbeeld Unibet, dat in Nederland niet legaal is. Daar spelen al jaren mensen mee, zonder toezicht van de overheid. Het wordt nu eindelijk gereguleerd."

En dat is niet alleen voor de gokkers en gokbedrijven goed nieuws. Het betekent ook extra inkomsten voor de Nederlandse voetbalclubs. Vanuit de bedrijven die sportweddenschappen aanbieden, stroomt een deel terug naar de clubs. "Een goede zaak, maar er is echt te lang mee gewacht. De overheid heeft de Nederlandse voetbalclubs 15 jaar lang een bron van inkomsten onthouden. Je praat dan over een bedrag van rond de 240 miljoen euro. En dan te bedenken dat clubs uit andere landen dit al wel kregen."

Vanaf dit seizoen is dat dus anders. Woerts denkt dat het de Nederlandse clubs deze jaargang al zo'n 20 miljoen euro oplevert. ,,Hoeveel Feyenoord en Sparta daar exact van krijgen weet ik wel, maar de bedragen ga ik niet noemen."