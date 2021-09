Deze ruim anderhalve eeuw oude kolos in Rotterdam is straks misschien 'Boom van het Jaar'

De takken gaan alle kanten op, overal hangen kabels om de boom overeind te houden. De Breytenbachplataan is een bijzondere verschijning. Volgens Rotterdammer Fred Marree zo bijzonder, dat het de boom van het jaar moet worden. In die verkiezing schuift elke provincie in Nederland een kandidaat naar voren, met namens Zuid-Holland dus de kolos aan de Westersingel.

Tekst gaat verder onder de video.

De plataan staat er al sinds 1860 en is ouder dan de Westersingel zelf. De Zuid-Afrikaanse dichter Breiten Breytenbach droeg in de jaren zeventig gedichten voor bij de boom en riep hem uit tot 'graf van de onbekende dichter'. "Breytenbach heeft deze boom omgedoopt tot monument van de vrije gedachte", legt Marree uit. "Hij zei daarbij: in elk mens schuilt een dichter. Daar is het ontstaan. En als in ieder mens een dichter schuilt, is die boom dus van ons allemaal."

Weggezakt

In ruim anderhalve eeuw tijd maakte de Breytenbachplataan veel mee. Zo overleefde hij, pal op de brandgrens, het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Maar het had niet veel gescheeld of de boom was er twintig jaar geleden niet meer geweest, vertelt Rijnmond-groenexpert Huib Sneep. "Hij was toen zo ver weggezakt in de zakkende bodem van Rotterdam, dat 'ie nog maar 15 centimeter boven het water uitstak. Toen vroegen ze aan mij of ik nog een idee had om 'm in leven te houden. Dat is gelukt."

Tekst gaat verder onder de foto.

Fred Marree en Huib Sneep onder de boom | Foto: Rijnmond

De leeftijd is inmiddels wel aan de boom af te zien. Overal hangen kabels, om 'm overeind te houden. "Iedere boomverzorger dacht ooit dat een oude boom gesteund moet worden", legt Sneep uit. "Het zijn de rollators van een boom. Vanwege de veiligheid, al heb ik daar persoonlijk wel twijfels over. Maar als je zo'n boom eenmaal ondersteunt kun je de kabels daarna niet meer weghalen."

Takkenpracht

De kabels maken de lobby van Marree om de Breytenbachplataan tot boom van het jaar uit te laten roepen niet minder passievol. "Kijk eens naar die takkenpracht, het is een geweldige boom. We maken zeker kans om boom van het jaar te worden. We staan nu op plaats drie van de twaalf, alleen Limburg en Zeeland staan nog voor ons. Als alle Rotterdammers stemmen, wint de boom zeker. Ga dus even naar mijnboomstem.nl en stem op deze boom!"

"Met zijn weelderige takkenkroon, Bedekt met helder groen loofblad, Als een heerser op zijn stadstroon, Staat-ie eeuwig in de binnenstad." - Het gedicht dat Fred Marree schreef over de Breytenbachplataan

Stemmen op de Boom van het Jaar kan nog tot 18 oktober.