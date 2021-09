Slavia Praag bijna onklopbaar, maar Slot vol vertrouwen: 'We moeten ze ook niet groter maken dan ze zijn'

Het feit dat Slavia Praag al sinds maart vorig jaar niet meer verloor in de nationale competitie is ook bij Feyenoord bekend. Maar Slot vindt het lastig in te schatten hoeveel dat waard is in een competitie als de Tsjechische. "Het is natuurlijk wel knap. Maar verder ken ik de competitie niet goed. Ik heb vorig seizoen met AZ tegen Viktoria Plzen gespeeld. Toen wonnen we in de verlenging. Meer weet ik eigenlijk niet", zegt Slot.

"Maar Slavia Praag komt uit pot 1 en heeft dit seizoen ook nog in de voorronde van de Champions League gespeeld. Dat toont wel aan dat het een goede ploeg is. Maar dat zijn wij ook. Dus laten we ze niet groter maken dan ze zijn."

Ook Marcos Senesi schoof woensdagmiddag aan op de persconferentie. Toen de Argentijn de vragen had beantwoord en hij was vertrokken, sprak Slot mooie woorden over hem. "Hij is een absolute sterkhouder voor Feyenoord. Verdedigend is hij heel sterk en is hij al jaren stabiel."

De 24-jarige stopper is de derde aanvoerder van Feyenoord en onmisbaar achterin. Toch is er volgens Slot voldoende ruimte voor verbetering. "In het opbouwen. Soms laat hij ook goede dingen zien hoor, zoals de lange pass tegen NEC waaruit Luis Sinisterra scoorde. Maar het kan beter. Daar is hij ook veel mee bezig."

Pedersen wel, Diemers en Nelson niet

Marcus Pedersen meldde zich dinsdag op het trainingsveld van Feyenoord en zit donderdagavond bij de wedstrijdselectie voor het duel met Slavia Praag. De Noorse rechtsachter miste zaterdag nog het duel met NEC, maar is dus op tijd fit voor het Conference League-duel.

Ook Arsenal-huurling Reiss Nelson en Mark Diemers trainden mee bij Feyenoord, maar zij zijn nog niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie.



