Senesi gelukkig met liefde van Feyenoord-fans: 'Ik sta open voor een nieuw contract'

Vaak schuift Marcos Senesi niet aan voor een interview. En het is ook niet de man van de spectaculaire uitspraken. Maar met behulp van een tolk wordt duidelijk dat hij maar wat blij is bij Feyenoord. "Ik prijs me gelukkig met de liefde van de fans, die liefde voel ik ook echt. Ik hoop ze er nog veel meer voor terug te geven op het veld", aldus Senesi.

De Argentijnse verdediger zit goed in zijn vel. Feyenoord staat verdedigend goed en hield - weliswaar soms zonder Senesi - in 8 van de 13 officiële wedstrijden seizoen de nul. Senesi is blij met het voetbal onder Arne Slot. "We spelen goed als een team. Aanvallend, daar houd ik wel van."

Dit seizoen is Senesi daarnaast derde aanvoerder van Feyenoord. "Dat maakt me natuurlijk trots, het is een grote eer. Toen Arne het aan me vroeg, heb ik natuurlijk meteen ja gezegd."

De vraag is hoelang Senesi nog derde aanvoerder blijft. De 24-jarige Argentijn ligt nog tot medio 2023 vast in De Kuip. Maar dat daar nog wat jaren aan worden toegevoegd, sluit Senesi niet uit. "Ik sta open voor een nieuw contract, al laat ik dat soort zaken aan mijn manager over. Maar ik voel me zonder meer fijn bij de club."

Bekijk hier het interview met Senesi: