Justitie wil tbs voor 28-jarige die in een psychose zijn vader zou hebben gedood

De vader van de verdachte, een man van 62, werd in januari van dit jaar dood aangetroffen in zijn woning aan de Oosterse Tuin in Rotterdam-IJsselmonde. De brandweer was ter plekke gekomen voor een keukenbrand en trof het lichaam aan in een plas bloed.

Marteldood gefilmd

Volgens justitie is de dader als een beest tekeergegaan. De vader was onder meer langdurig met een halter en een tafelpoot geslagen. De marteldood is gefilmd. Bij zijn aanhouding bekende de zoon, maar woensdag in de rechtszaal in Rotterdam zei hij niet in de woning te zijn geweest.

De man is eerder veroordeeld voor zware mishandeling van zijn moeder. Volgens deskundigen is hij schizofreen en een acuut gevaar. De rechter doet op 13 oktober uitspraak.