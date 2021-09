Wethouder Richard Moti wordt nieuwe lijsttrekker PvdA Rotterdam: 'We hebben de ambitie om weer de grootste te worden'

Wethouder Moti, u wordt de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Hoe kwam u tot dat besluit?

Ik ben al een tijdje actief voor de PvdA in de gemeente Rotterdam. Ik houd ontzettend van deze stad waar ik ben geboren en opgegroeid. De problemen hier verdienen het om opgelost te worden en de PvdA heeft nog altijd de beste oplossingen.

Als wethouder heb ik laten zien dat die oplossingen de stad beter maken. Er zijn nu bijvoorbeeld veel minder mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Ik zie nog wel veel andere problemen en om die aan te pakken is een sterke PvdA Nodig.

Wat zijn de hoofdpunten van uw verkiezingsprogramma en hoe wilt u deze gaan uitvoeren?

Het woonprobleem is voor de komende verkiezingen heel belangrijk. Veel mensen in onze stad kunnen geen woning vinden. Betaalbaar wonen is wat ons betreft een recht en het stadsbestuur moet dat waar kunnen maken.

Net zo belangrijk is de klimaatcrisis. De overstromingen in Limburg van de afgelopen periode hebben laten zien dat dat een noodzaak is. Rotterdam moet daarin voorop lopen, want als je vooroploopt, kun je kansen creëren. Zo willen wij investeren in het opknappen van tienduizenden woningen om ze klimaatbestendig te maken. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de bewoners en de werkgelegenheid.

We moeten daarom groene en sociale keuzes maken, die we in de komende campagne voorleggen aan de kiezers.

Richard Moti | Foto: PvdA

Als wethouder heeft u er inmiddels iets meer dan drie jaar opzitten. Welke lessen heeft u getrokken die u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen gaan helpen?

Ik heb geleerd dat politiek ertoe doet. Je stem kan een verschil maken. Niet alleen in het gemeentebestuur, maar ook de richting en het beleid. Zo hebben we in mijn eigen portefeuille de koers de afgelopen drie jaar radicaal omgegooid. Vroeger moest iemand die een uitkering kreeg daarvoor bijvoorbeeld papier prikken. Wij vinden niet dat iemand die om hulp vraagt een soort straf moet krijgen. Dankzij ons hoeft dat nu niet meer.

Ondanks de coronacrisis, is een recordaantal Rotterdammers via ons beleid aan het werk geholpen. Dat is een verdienste van de uitslag van de vorige verkiezingen. Het menselijker en socialer maken van dat beleid leidt tot een betere stad. Als Rotterdammers het aandurven om sociaal te stemmen, zullen we ook sociaal blijven.

In uw tijd als wethouder heeft u ook besluiten moeten nemen die u wellicht niet zo populair hebben gemaakt, zoals het besluit om de Tweebosbuurt te slopen. Gaat dat u geen stemmen kosten?

Er zijn ongetwijfeld zaken die veel beter hadden gekund. Het besluit om de Tweebosbuurt te slopen, is door het vorige college genomen. Op onze eerste werkdag werden we daarmee geconfronteerd. Als we het over hadden mogen doen, hadden we het anders gedaan. Dan hadden we de bewoners eerder betrokken. Dat gaan we nu ook doen als college: geen besluiten meer van bovenaf, maar eerst in gesprek met de bewoners. Ik vind als lijsttrekker dat we dat op alle andere dossiers ook moeten doen. Maar af en toe moet je wel accepteren dat er andere dingen gebeuren dan je zelf had gedacht of gewenst.

Het is daarom wel onze ambitie om het vertrouwen te herwinnen. We komen daarom met ambitieuze plannen om de wooncrisis aan te pakken door meer betaalbare woningen te bouwen. Daarnaast willen we ook meer wijken aanwijzen voor agenten, docenten en verplegers. We hebben al een aantal wijken waar we die voorrang al geven, zoals Bloemhof en Lombardijen.

Heeft u ook spijt van sommige besluiten die u heeft genomen?

Het zou ongezond zijn om terug te kijken en alles perfect te noemen. Dat is ongeloofwaardig. Er zijn altijd dingen die je met de kennis van nu beter had kunnen doen. Daar moet je van leren en dat doen we ook voortdurend. Ik ben tegelijkertijd ook heel trots op de resultaten die we hebben geboekt. Hoeveel minder mensen nu afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering bijvoorbeeld.

Op dat vlak lopen we hier voorop. We zijn de afgelopen drie jaar landskampioen werkloosheidsbestrijding geworden hier in Rotterdam. We willen zorgen dat Rotterdammers financieel op hun eigen benen kunnen staan. Het geld dat we daarmee besparen aan uitkeringen kunnen we dan uitgeven aan andere zaken, zoals beter onderwijs.

Rotterdam was ooit een PvdA-bolwerk. Tegenwoordig heeft uw partij 5 zetels tegenover de 11 van Leefbaar. Hoe gaat u van de partij weer de grootste maken?

We hebben de ambitie om weer de grootste te worden. Iemand die één keer PvdA heeft gestemd, heeft affiniteit met de manier waarop wij denken. Die wil ook een sociale en groene koers. Als je één keer voor ons stemt, ben ik ervan overtuigd dat je dat ook twee keer kunt doen. Ik zie het als mijn plicht om al die Rotterdammers te overtuigen om ons weer het vertrouwen te geven. Als dat gebeurt, worden we gewoon de grootste. Dan kunnen we echt werk maken van die sociale en groene koers.

Hoe gaat u die mensen bereiken?

Ik geloof heel erg in het directe contact met Rotterdammers: één op één in gesprek gaan. Onze campagne zal er dan ook op gericht zijn om straat voor straat, plein voor plein en buurt voor buurt dat gesprek aan te gaan. We zijn nog altijd de grootste ledenpartij van Rotterdam, én we hebben de meeste vrijwilligers. Met al die mensen gaan wij, in rode jasjes getooid, het gesprek aan met Rotterdammers. Ik denk dat dat de beste methode is.

Richard Moti | Foto: PvdA

Welke doelgroep is van het grootste belang voor de PvdA?

Onze doelgroep is vooral mensen die in het verleden op de PvdA hebben gestemd. Als die nu op Leefbaar stemmen, willen we die weer gaan overhalen om terug te komen. We hebben in het verleden wel eens uitslagen gehaald waar we een derde van alle stemmen kregen. Dat zijn een heleboel mensen, en ik wil proberen die terug te halen naar de PvdA.

Denkt u dat de voortslepende formatie en de manier waarop uw partij zich daarin opstelt invloed zal hebben op de gemeenteraadsverkiezingen? Waarom?

We weten dat landelijke politiek altijd invloed heeft op lokale politiek, maar wij willen echt een Rotterdamse campagne voeren. Het gaat ons echt om de gesprekken met de Rotterdammers om de wooncrisis en klimaatcrisis een hoofd te bieden. We willen voorkomen dat landelijke gebeurtenissen onze verkiezingen gaan kapen.

Ziet u in Rotterdam mogelijkheden om, net zoals op landelijk niveau gebeurt, samen te werken met GroenLinks?

We zien dat een nauwe samenwerking tussen GroenLinks en PvdA mogelijk is. Die standpunten liggen dicht bij elkaar, en dat is op lokaal niveau ook zo. We kunnen het hier heel goed met elkaar vinden, maar we zijn wel nog steeds twee verschillende partijen. We hebben onze eigen specialiteiten en onze eigen kracht. We willen dat de kiezer ons op die kracht gaat beoordelen. De samenwerking gaat wel heel goed en dat willen we graag zo houden.