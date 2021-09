Popfotograaf Rob Verhorst (70) legde 40 jaar Pink Floyd van dichtbij vast: 'Ik wist altijd hoe ver ik kon gaan'

Hoewel Rob van jongs af aan al groot muziekliefhebber was, liet zijn carrière als fotograaf van de sterren nog even op zich wachten. Wanneer hij in de jaren zeventig als fotograaf begint, maakt hij voornamelijk schoolfoto's. "Wel honderden per dag", vertelt hij bij Radio Rijnmond. Naast zijn dagbesteding gaat hij 's avonds naar de Tekenacademie, waar hij het vak fotografie volgt. Daar leert hij hoe hij zijn twee grote liefdes, muziek en fotografie, kan combineren. "Er ging een wereld voor me open", herinnert hij zich nog goed.

Het eerste concert dat Rob in 1977 als kersverse popfotograaf bijwoont is, toevallig genoeg, Pink Floyd in AHOY. "Ik was al vaker naar concerten van de Rolling Stones en Paul McCartney geweest, maar dit was de eerste keer dat ik zó dichtbij het podium kwam", vertelt hij over de ervaring. "Toen dacht ik: dit wil ik doen."

Pink Floyd | Foto: Rob Verhorst

Fotograafsoog

In de twee jaar die volgen rent Rob van concert na concert, telkens weer op eigen houtje. "In het begin moest ik zelf mijn kaartjes kopen. Dan zorgde ik dat ik goede kaarten had, en leverde ik op de goede gok die foto's in bij verschillende kranten, in de hoop dat ze die de volgende dag bij de recensie zouden zetten. Dat zou ik nu niemand meer aanraden", lacht hij.

De eerste jaren zijn nog geen vetpot, maar naarmate Rob meer en meer foto's aanlevert beginnen de kranten hem te herkennen. Langzaamaan druppelen de opdrachten binnen, en voordat hij het weet doorkruist Rob binnen- en buitenland om foto's te maken van talloze muzieklegendes. Door zijn ervaring als fervent concertganger weet hij precies hoe en waar hij moet zijn om het perfecte shot te maken. "Je ontwikkelt een soort 'fotograafsoog'", legt hij uit.

Pink Floyd | Foto: Rob Verhorst

Dat 'fotograafsoog' komt hem goed van pas. Hij wijst in het boek naar een foto van een gigantisch opblaasbaar varken, een vaste verschijning bij de liveshows van Pink Floyd. Het varken in de foto is juist niet opgeblazen. "Het opgeblazen varken bij Pink Floyd is niet te missen, maar het onopgeblazen varken wel. Ik wist dat te fotograferen, omdat ik het al eerder in een hoekje zag liggen", legt hij uit.

Naarmate Rob meer opdrachten krijgt, komt hij ook dichter bij de artiesten zelf. Door de jaren heen maakt hij ook tientallen portretfoto's. Paul McCartney heeft hij wel 17 keer voor de lens. "Je moet wel professioneel blijven, en je niet als een klein jongetje gedragen die zijn idolen ontmoet. Ik heb dat altijd aardig weten te scheiden. Eerst deed ik keurig netjes mijn werk, en daarna vroeg ik — toch als een soort klein jongetje— een handtekening", lacht hij.

Ontmoetingen met muzieklegendes

Rob zit vol verhalen over opmerkelijke ontmoetingen met artiesten, van Mick Jagger tot Freddie Mercury. Wanneer de Queen-zanger in 1982 na een concert in de Leidse Groenoordhal in de trein naar Amsterdam zit, krijgt Rob de kans om een foto van hem te maken. De band kreeg op dat moment een Gouden Plaat overhandigt in de trein. "Hij was heel vriendelijk", herinnert Rob zich. Dat is niet altijd het geval, weet hij ook nog wel. "George Michael was bijvoorbeeld heel vervelend."

Freddie Mercury | Foto: Rob Verhorst

Voor zijn foto's ging Rob altijd net een stapje verder dan de andere fotografen. Hij weet nog goed hoe hij soms gelimiteerd was tot slechts drie nummers, of dat hij maximaal tien minuten mocht fotograferen van de bandmanagers. Daar wist hij wel raad mee. Wijzend naar een foto van een Pink Floyd-concert in De Kuip: "Na die drie nummers ging ik zogenaamd naar buiten. Maar ik kende het stadion goed, en waar iedereen rechtdoor liep sloeg ik snel linksaf. Dan ging ik gauw de trap op, en maakte ik foto's die niemand anders had. Die kwamen vervolgens in de krant."

Al eerder maakte Rob een boek over Prince, die hij wel achttien keer fotografeerde. Tijdens een concert van de artiest in het Rotterdamse poppodium Nighttown in 2002 mochten geen artiesten aanwezig zijn. Samen met het personeel van Nighttown beraadde Rob een list om toch binnen te komen. Ruim voor het concert verstopte hij zich in een opslagruimte op een bovengelegen balkon, waar hij zich urenlang gedeisd hield. Toen Prince het podium betrad, kon Rob zijn slag slaan. Zonder consequenties, weet hij ook nog. "Ik was daar altijd wel handig in: weten hoe ver je kan gaan."

Pink Floyd | Foto: Rob Verhorst

Weten waar de grens ligt, is volgens hem dan ook wat een goede fotograaf van de paparazzi onderscheidt. "Dat opwachten buiten de kleedkamer of het hotel heb ik nooit gedaan", zegt hij trots. "Alles wat ik heb gefotografeerd was altijd op afspraak, en altijd legaal. Behalve Prince dan, maar die had ik daarvoor al zeventien keer gefotografeerd, dus dan kon dit wel."

Allemaal dezelfde foto's

Inmiddels heeft Rob zijn professionele fotocamera aan de wilgen gehangen, en maakt hij vooral foto's van zijn vrouw, kleinkinderen en tuin. Zijn laatste professionele fotosessie vond plaats in 2018, tijdens een concert van Ringo Starr op het International Bluesfestival van Johan Derksen in Grolloo. Hij blikt nog graag terug op zijn glansrijke, turbulente carrière, maar zou niet snel weer foto's maken bij een concert. "Het is zo veranderd. Tegenwoordig moeten alle fotografen op vijftig meter afstand staan, en maken ze allemaal dezelfde foto's met een telelens."

Of hij na het boek over Pink Floyd met nog een editie komt, weet hij nog niet. Materiaal heeft hij in ieder geval genoeg. Hij ziet het boek als een soort plakboek van herinneringen. Zo is het boek ook gevuld met talloze foto's van fans, waaronder zijn eigen vrouw, en materiaal zoals backstagepassen en zijn eigen kaartjes die hij zelf heeft bewaard.

Rob hoopt dan ook dat fans die zichzelf herkennen in de foto's contact zoeken. "Het gebeurt niet zo vaak. In het Prince-boek hadden we dezelfde opzet, en een vrouw die ik als tiener gefotografeerd had, had zichzelf herkend. Zij vond het heel leuk om zichzelf zo terug te zien. Ik heb haar toen gelijk het boek gestuurd. Ik zou het leuk vinden als meer mensen zich melden."

Zaterdag 2 oktober presenteert Rob zijn boek tijdens de Platenbeurs in AHOY Rotterdam. Daarnaast krijgen alle leden van Pink Floyd ook een editie toegestuurd.