Dode man aangetroffen in Rotterdamse Rijnhaven

In de Rijnhaven in Rotterdam is vanmiddag een dode man aangetroffen. Het lichaam werd opgemerkt door mensen die op het water aan het werk waren.

De dode man werd rond 14.00 uur gezien, meldt de politie op Twitter.

Het is niet duidelijk wie de man is en wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar zijn identiteit en hoe hij in het water terecht is gekomen.

Beeld ter illustratie