YouTuber Thomas vertelt tienduizenden volgers waarom hij door het pesten niet meer wilde leven: ‘Mijn broer redde mij’

"Dit is het verhaal van hoe ik vroeger gepest ben", begint Thomas zijn honderdduizendste video. Zijn verhaal begint in groep 3/4 van de basisschool waar hij van een energiek en vrolijk kind langzaam veranderde in een teruggetrokken jongen. "Ik werd eigenlijk een gesloten boek, in tegenstelling tot wie ik was", vertelt hij openhartig in de video. Toen Thomas naar de middelbare school ging dacht hij dat daar alles zou veranderen. "Eigenlijk vanaf de eerste dag van school begon alles opnieuw. Al dat gepest, al die beledigingen die de afgelopen jaren in mijn hoofd de realiteit waren geworden. Ik was klein, dom, lelijk. Alles wat ik net had afgesloten, begon weer opnieuw."

Op de middelbare school neemt het pesten alleen maar toe. "Van trappen afgeduwd worden, bedreigd worden, er werden stenen naar mij gegooid als ik naar huis fietste. Puur omdat ik anders was dan de rest. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit met plezier naar school ben gegaan", blikt hij terug op zijn middelbare schooltijd. "Ik ben ooit een keer van een trap afgegooid in een kliko. Dat was een interessante dag", grapt hij enigszins verbeten. "Verder verliep het pesten heel vaak verbaal. Ik was vroeger heel klein. Toen ik in de eerste zat, was ik ongeveer 1 meter 20. Dus dan ben je al snel de pispaal."

Het is een wonder dat het goed afgelopen is Thomas van Bergen

Het pesten werd steeds erger. "Op 27 april 2013, twee dagen voor mijn vijftiende verjaardag, heb ik geprobeerd om zelfmoord te plegen", zegt hij in de video. Een lange stilte volgt. "In mijn ogen was eigenlijk niks het meer waard. Al die jaren was mijn zelfbeeld zo naar beneden gehaald, en ik begon mezelf als last te zien. Ik wilde het niet meer. Het is dat mijn broer mijn kamer binnenkwam om het te voorkomen. Het is een wonder dat het überhaupt goed afgelopen is", vertelt hij zonder al te veel in detail te willen treden.

Daarna verandert er iets in Thomas. "Zien wat het met mijn broer, zus, moeder en vader deed heeft mijn ogen geopend. Ik dacht dat ik ze een last zou ontnemen door zelfmoord te plegen, maar ik realiseerde me dat ik hen het grootste verdriet van hun leven zou geven."

Het is voor hem dé reden om nu zo open zijn verhaal te doen. "Dat soort situaties moeten gewoon voorkomen worden. Pesten is niet weg, dat is er nog steeds. Zo niet: het is nog erger geworden met sociale media. Het moet meer onder de aandacht komen", vindt de YouTuber.

Meestal deelt hij op zijn YouTube-kanaal video's van Minecraft of haalt hij gekkigheid uit met een handpop van Kermit de Kikker. De laatstgenoemde is ook te zien in zijn best bekeken video, met ruim 1,8 miljoen views. Die populariteit zet hij nu in voor de 'Week Tegen Pesten'. De video met zijn persoonlijke verhaal maakte heel wat los. Honderden reacties kwamen er binnen. Het merendeel van de reacties bestaat uit grote verhalen van mensen die op dit moment in een soortgelijke situatie zitten. "Zij geven aan dat mijn woorden hen steun biedt. Dat doet heel veel met mij. Dat is toch mooi: dat je met zoiets stoms als YouTube mensen kunt helpen."

Zie jij het leven niet meer zitten of heb je wel eens zelfmoordgedachten? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel gratis met 113 zelfmoordpreventie via 0800-0113.