Het weer van vandaag: eerst af en toe zon, later meer wolken

Vanochtend zijn er opklaringen in de regio en is de zon af en toe te zien. Vanmiddag komt er vanuit het westen meer bewolking en raakt het geleidelijk bewolkt. Mogelijk dat er aan de kust wat lichte regen valt vanmiddag, elders lijkt het overwegend droog te blijven. De temperatuur komt vanmiddag uit op ongeveer 15 graden.

De wind houdt zich vanochtend nog vrij rustig, in de middag draait deze naar zuid tot zuidwest en gaat dan weer in kracht toenemen. Boven land komt later vanmiddag en vanavond een matige tot vrij krachtige wind te staan, kracht 4 of 5, en krachtig, kracht 6 langs de kust. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking maar blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 11 graden en de wind blijft doorstaan.

Morgen overheerst de bewolking en in de loop van de ochtend volgen vanuit het westen perioden met regen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 16 graden. De wind waait morgen uit het zuid tot zuidwesten en waait boven land matig tot vrij krachtig, kracht 4 tot 5, en krachtig, kracht 6 aan zee. Later morgenmiddag neemt de wind in kracht af.

Vooruitzichten

In het weekend lijkt zaterdag overdag de beste papieren te hebben met meestentijds droog weer. In de avond en nacht naar zondag en zondag overdag krijgen we te maken met een actieve storing met mogelijk veel regen en wind. Na het weekend eerst nog wisselvallig, later in de week droogt het op met soms ook wat zonneschijn. Maxima rond de normaal van 16 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 16,4 graden en de minimumtemperatuur 8,9 graden. Er valt gemiddeld 35,4 mm neerslag.