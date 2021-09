Ontploffing in Limburg, mogelijk link met geweld Alblasserdam en Ambacht na onderschepte coke

Een ontploffing in de Limburgse plaats Hoensbroek in de nacht van woensdag op donderdag houdt mogelijk verband met een explosie, brand, beschieting en dreigbrieven in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

De ontploffing in Hoensbroek was in de Hommerterweg waar op 5 september een explosief werd ontdekt. Dat was niet afgegaan. Explosievenexperts namen het voorwerp mee naar een zandgroeve in de buurt en brachten het ding daar tot ontploffing.

Bij de ontploffing sneuvelde een ruit. Meerdere woningen werden ontruimd en rond 04:00 uur konden de bewoners weer naar huis. In de Hommerterweg stonden volgens de politie geen extra camera's om de woning te observeren na het eerdere voorval. Het mogelijk doel van de criminelen is om de woning gesloten te krijgen. Dat gebeurde eerder wel na de dreigingen in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht.

De incidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht lijken een reactie op een in beslag genomen lading van 19.000 kilo coke in de haven van Antwerpen. De getroffen panden daar zijn van bekenden van een man die vermoedelijk door criminelen verantwoordelijk wordt gehouden voor de misgelopen lading coke. Hij zou ook het eigenlijke doelwit moeten zijn geweest van de zogenaamde vergisontvoering in Cruquius. Daar werd een man ontvoerd en een week later uit een auto gegooid in Delft. De politie denkt dat de ontvoerders eigenlijk een andere man hadden willen meenemen.

Voor de vergisontvoering zijn zeven verdachten aangehouden. In het onderzoek naar de geweldsincidenten rond Alblasserdam zitten nog twee verdachten vast voor geweld en bedreiging.