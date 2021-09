Rotterdamse lijsttrekkers druppelen binnen: Vincent Karremans leidt de VVD

De Rotterdamse politiek bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Stuk voor stuk maken partijen bekend wie de lijsttrekker wordt. De lijsttrekker staat op de eerste plek van de kieslijst en is het gezicht van de verkiezingscampagne.

Een aantal partijen heeft inmiddels al bekend gemaakt wie de verkiezingscampagne gaat trekken. Leefbaar Rotterdam heeft Robert Simons naar voren geschoven, GroenLinks opnieuw Judith Bokhove, de PvdA gaat met Richard Moti de verkiezingen in en de VVD heeft Vincent Karremans aangewezen. De laatste drie zijn op dit moment wethouder in Rotterdam. Karremans is dat nog maar kort, hij volgde Bert Wijbenga op. Die is onlangs vertrokken naar Vlaardingen, daar is hij burgemeester.

Karremans wil meer investeren in veiligheid, meer huizen bouwen voor starters en de middenklasse en de stad meer vergroenen, zegt hij, dit keer niet op een paard.