WOZ-waarde naar nieuw hoogtepunt, bekijk hier de stijging in jouw gemeente

De gemiddelde WOZ-waarde in de regio Rijnmond is met 8,1 procent gestegen. Schiedam behoort tot de grootste stijgers van het land. In de jeneverstad steeg de gemiddelde woningwaarde met maar liefst 11,8 procent. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen, maar heeft ook gevolgen voor de belastingaangifte. Bekijk hier in een kaartje wat de stijging in jouw buurt is.

In Westvoorne zijn de huizen in onze regio het duurst. Daar ligt de gemiddelde WOZ-waarde net onder de vier ton. De goedkoopste woningen staan in de gemeente Nissewaard, hier is gemiddelde WOZ-waarde 217.000 euro. In Rotterdam is de gemiddelde WOZ-waarde met 11,4 procent gestegen naar 245.000 euro. Dat is een recordhoogte. Landelijk gezien is het ook een flinke stijging. De havenstad moet alleen het Groningse Oldambt (12,4 procent), Lopik (11,9 procent) en Schiedam (11,8 procent) voor laten gaan. In Hardinxveld-Giessendam is de WOZ-waarde met 5,5 procent gestegen. Dat is de laagste stijging van onze regio.

Kijk hieronder naar een kaartje met de WOZ-waarde in jouw gemeente

De WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken) is de waardebepaling van woningen door gemeenten, waarbij gekeken wordt naar verkoopprijzen, type woning, grootte en ligging. Het gaat om alle woningen, dus ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Het getal wordt gebruikt bij de belastingaangifte, een hypotheek en voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

De WOZ-waarde van een woning loopt ongeveer een jaar achter op de werkelijke prijs, doordat de woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de feitelijke waarde op 1 januari het jaar ervoor.