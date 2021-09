Goed nieuws voor Ommoord: metrolijn A gaat weer rijden

Het bericht dat de lijn tussen de stations Binnenhof en Vlaardingen tijdelijk werd stilgelegd maakte veel los. Niet alleen reageerden reizigers verrast, ook de Rotterdamse gemeenteraad was verbaasd. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die opdrachtgever voor het openbaar vervoer is, was verrast door de maatregel. De MRDH ging niet akkoord en eiste dat de A-lijn zo spoedig mogelijk weer zou rijden.

Ook overweegt de MRDH de RET te straffen. Beide partijen hebben een prestatiecontract. Dat betekent dat als alles op rolletjes loopt de RET extra subsidie krijgt. Levert de vervoerder een wanprestatie dan kan een boete worden opgelegd. Binnenkort wordt over de eventuele sanctie en de hoogte van het bedrag gesproken. Volgens bronnen gaat het mogelijk om een bedrag van 50 duizend euro per week.

De Metropoolregio en de RET doen hierover geen mededelingen. "Onze grootste straf is dat we er niet voor onze reizigers zijn", zegt een woordvoerder van de RET over de kwestie. "We kunnen onvoorziene tegenvallers niet uitsluiten, maar we hebben er vertrouwen in dat we de komende maanden gestaag kunnen toewerken naar het inzetten van meer voertuigen."

Sinds 13 september rijdt een pendelmetro tussen de stations Binnenhof en Graskruid. Metroreizigers moeten daarna overstappen op lijn B.