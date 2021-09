Opnieuw megavangst cocaïne tussen lading cacao in de Rotterdamse haven

De douane heeft 1400 kilo cocaïne gevonden in een container cacao uit Colombia. De coke heeft volgens het OM een straatwaarde van 105 miljoen euro.

De drugs zijn inmiddels vernietigd, de politie doet nog onderzoek naar wie de ontvanger had moeten zijn. De lading cacao was bestemd voor een bedrijf in Frankrijk, dat betekent niet dat dat bedrijf iets met de drugs te maken heeft.

Er worden de afgelopen maanden vaker grote ladingen drugs onderschept in Nederlandse havens. Twee weken geleden werd nog een partij van ruim 4000 kilo gevonden tussen een lading hout.