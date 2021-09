Nieuwste cruiseschip Rotterdam VII komt over twee weken 'naar huis'

De Rotterdam VII in de haven van IJmuiden. | Foto: Holland America Line

De Rotterdam VII, de laatste aanwinst van de vloot van de Holland America Line, komt op 14 oktober voor het eerst naar Rotterdam. De volgende dag is een grote ceremonie aan boord met onder anderen de president van de HAL en burgemeester Aboutaleb. Het schip wordt in 2022 gedoopt.

De Holland America Line is blij dat de Rotterdam VII na alle coronaperikelen de thuishaven kan aandoen. Het cruiseschip werd gebouwd in Triëst in Italië. Het telt 2660 bedden.

Het schip was voorbestemd om de naam Ryndam te krijgen. Door een stevige lobby vanuit HAL-Nederland werd de naam alsnog veranderd in Rotterdam.

Het allereerste schip van de cruisemaatschappij werd in 1872 te water gelaten in Rotterdam, onder de naam Rotterdam. Een jaar later werd de rederij officieel opgericht. Sindsdien hebben zes schepen de naam Rotterdam. MS Rotterdam VI werd vorig jaar uit de vaart genomen.