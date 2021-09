Legioen realiseert droom van fenomeen El Bombástico en haalt 'de gekke Argentijn' voor klassieker naar de Kuip

‘Oh My God!’, jubelt El Bombástico op Twitter. ‘Ik kan niet slapen. Bedankt allemaal voor jullie support.’

De tweet is voor zijn amigo’s in en om Rotterdam. Het zijn de Feyenoordsupporters, die bij een crowdfundingsactie de portemonnee hebben getrokken om hem naar de Kuip te loodsen. Zijn vliegreis vanuit Argentinië, zijn hotel in Rotterdam, zijn ticket voor het stadion; de supporters betalen het allemaal. Een digitale inzamelingsactie heeft binnen een etmaal de benodigde 2 duizend euro opgeleverd. De een stortte 5 euro, een ander 200. ‘Je bent bijna thuis, kameraad’, reageert een van de geldschieters onder het bericht.

De Argentijn, die in het dagelijks leven Ignacio Ostertag heet, is er beduusd van. Hoe groot zijn blijdschap is op een schaal van 0 tot 10? “1000”, laat hij weten.

Al tientallen jaren is de 41-jarige Zuid-Amerikaan fan van Feyenoord. En wat voor een. Ostertag máákt letterlijk iets van zijn clubliefde. Op Twitter en Instagram plaatst hij wedstrijdbeelden en voorziet die van zijn eigen commentaar. De verslagen kenmerken zich door een rappe Spaanse tongval en veel Zuidamerikaanse passie: “GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL!”

Op Twitter heeft hij 5783 volgers, op ‘Insta’ 4559. Het zijn vooral Nederlanders, want in eigen land vinden ze hem door zijn voorkeur voor een club in een Europees minilandje maar een rare snuiter.

“Ik ben één van zijn volgers en ik vind hem geweldig”, zegt sportverslaggever Dennis van Eersel, die samen met collega Sinclair Bischop steevast bij Feyenoord op de perstribune zit om wedstrijdverslag te doen voor Rijnmond. “Dat iemand aan de andere kant van de oceaan zo gefascineerd is door Feyenoord is een uniek verhaal. El Bombástico juicht als er een doelpunt valt minstens zo hard en enthousiast als Sinclair en ik.”

Voor Ignacio Ostertag begon het allemaal in 1993. Via de kabeltelevisie in zijn dorpje, op 220 kilometer van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, zag hij een duel tussen Feyenoord en FC Groningen. Feyenoord werd kampioen en Ostertag vond het geweldig. “Ik werd verliefd op de kleuren, het stadion en de mensen”, vertelde hij deze zomer aan Rijnmondreporter Sjoerd de Vos. “En dan zit je eraan vast. Want een vriendin kun je dumpen, maar een club kun je dat niet aandoen. Feyenoord is mijn liefde en mijn leven.”

Sjoerd de Vos: “Ik maakte een verhaal over supporters in het buitenland. En dat kun je niet om Ignacio heen. Het is verbazingwekkend hoe hij in Feyenoord opgaat. Wat een mooie kerel! Ik interviewde hem via een beeldverbinding en hij liet me toen ook zijn verzameling Feyenoordspullen zien. Shirts met handtekeningen van spelers, speldjes, foto’s, munten en stickers. Zelfs het licht in de kamer was rood.”

Ostertag vertelde ook over zijn droom: een écht bezoek aan de Kuip. Maar daar was het helaas nog nooit van gekomen. Hij is sinds 2018 advocaat, maar geen dik betaalde. Veel werk doet hij pro deo, oftewel: voor niets. Hij helpt mensen met een krappe beurs, die niet in staat zijn om een raadsman te betalen.

Kort voordat de coronapandemie uitbrak, leek het erop dat zijn wens werkelijkheid zou worden. Er was geld ingezameld om ‘de gekke Argentijn’, zoals de supporters liefkozend zeggen, naar Rotterdam te halen. Maar alle maatregelen rond COVID-19 stampten het plan aan gruzelementen. In de Kuip viel destijds trouwens ook niks te zien of te bewonderen. De competitie lag door de lockdown op z’n gat.

Dennis van Eersel vindt het ‘super’ dat de supporters nu opnieuw met de pet zijn rondgegaan voor Ostertag. “Ze hebben best een slechte naam en komen regelmatig negatief in het nieuws”, zegt hij. “Maar ook dit is Feyenoord. Een club van saamhorigheid en broederschap.”

Niet alleen maar door dolle heen

Initiatiefnemer van de jongste crowdfundingsactie is Noël Awadalla uit Maasland. De 31-jarige jongerenwerker en seizoenskaarthouder zette deze week om 16:00 uur een bericht op het crowdfundingsplatform Gofundme.com. En dat sloeg aan. “Toen ik de volgende ochtend wakker werd, was het streefbedrag al binnen”, Awadalla. "Ik had wel verwacht dat het ons zou lukken, maar zó snel...?"

Op de pagina ‘Haal Ignacio naar de Klassieker’ was het artikel van Sjoerd de Vos bijgevoegd om donateurs over de streep te trekken. “Hartstikke leuk dat mijn verhaal hiervoor is gebruikt”, reageert de auteur. “Maar het allerleukste vind ik het voor Ignacio. Dat hij nu naar Nederland kan komen, gun ik hem zó.”

Tussen El Bombástico en Feyenoord was het 'liefde op het eerste gezicht' | Foto: Ignacio Ostertag

Ostertag zelf is niet alleen maar door dolle heen. Hij voelt zich ook een beetje schuldig over de gratis trip, laat hij per mail vanuit Pergamino weten. “Maar als je in Argentinië woont, is het leven hard. Zelfs wanneer je advocaat bent. Ik werk voor mensen met weinig inkomen en ik denk dat God me nu beloont.”

“In Argentinië bestaat geen sociaal vangnet zoals we dat in Nederland kennen”, vult Noël Awadalla aan. “Ik weet dat Ignacio door de coronacrisis al zijn spaargeld is kwijtgeraakt. Wij hebben nu iets meer dan 2500 euro voor hem opgehaald. ‘Daar kan ik hier een jaar van leven’, zei hij toen ik hem dat vertelde.”

Hand in Hand

Nu de crowdfudingsactie is geslaagd, gaat Awadalla hard aan de slag. De vliegreis moet worden geboekt, het hotel gereserveerd. Het is de bedoeling dat El Bombástico van donderdag 16 tot maandag 20 december in Nederland is. Hoogtepunt van zijn bezoek wordt zonder twijfel de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, op 19 december.

Of op Radio Rijnmond dan wellicht zijn langgerekte kreet ‘GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL!’ te horen zal zijn in het wedstrijdverslag? “Het hangt er vanaf of hij de perstribune op mag”, zegt Dennis van Eersel. “Voor supporters zijn de coronamaatregelen in het stadion helemaal opgeheven, maar voor de pers nog niet. Op die tribune moeten we nog altijd op anderhalve meter van elkaar zitten, waardoor er ook minder ruimte is. En trouwens: misschien vind Ignacio het wel veel leuker om achter het doel te zitten dan naast ons. Maar áls hij op de perstribune is, schuiven we de microfoon graag een stukje opzij zodra er een doelpunt valt. Zodat alle luisteraars kunnen genieten van zijn enthousiasme als commentator. En natuurlijk gaan we sowieso een reportage over hem maken.”

El Bombástico zelf denkt dat hij de perstribune niet op komt, omdat hij niet voor een officieel medium werkt. Maar dat vindt ‘ie niet erg. “De beste plek om de wedstrijd te beleven”, schrijft hij, “is tussen de mensen die dit voor mij mogelijk maakten. Hand in Hand, Kameraden! Tot in Rotterdam.”