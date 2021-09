Excelsior klaar voor zinderende finale om periodetitel bij NAC: 'Omgaan met het publiek en de sfeer daar'

Was de 'finale' om de eerste periodetitel een uitduel bij pak hem beet Telstar of Helmond Sport geweest, had het omgaan met de sfeer in het vijandelijke stadion waarschijnlijk geen thema geweest. Maar bij NAC-uit kun je daar onmogelijk omheen. Dus ging het op de afsluitende training ook over het omgaan met de sfeer in het Rat Verlegh Stadion. "Het is een van de mooiste uitwedstrijden van het seizoen, maar het publiek kan er ook enorm tekeer gaan. Het gaat daar ongetwijfeld stormen. Daar moeten we mee om zien te gaan", beseft Marinus Dijkhuizen, trainer van Excelsior.

Het zijn mooie weken voor hem. Waar Dijkhuizen zijn spelers nog moest oplappen na het eerste competitieduel (1-0 nederlaag tegen TOP Oss), is het nu vooral zaak ze kalm te houden. Al komt dat volgens aanvoerder Redouan El Yaakoubi wel goed. "Volgens mij valt het qua zenuwen bij ons wel mee. Persoonlijk ben ik er sowieso cool onder, al wordt het wel de grootste wedstrijd uit mijn carrière. Als andere spelers toch zenuwachtig zijn, is het aan mij als leider om rust te brengen", benadrukt El Yaakoubi.

De Graafschap-uit

"Ik heb niet het idee dat ze echt zenuwachtig zijn. Ik hoop dat we hebben geleerd van het uitduel bij De Graafschap (3-1 nederlaag, red). Dat is een wedstrijd vergelijkbaar met NAC-uit, qua sfeer en de druk van de tegenstander", zegt Dijkhuizen, die vrijdag vooral geen naïeve ploeg wil zien. "Wij willen verzorgd voetballen en dat is ook goed, maar niet ten koste van alles. Soms moet je de lange bal spelen, om te voorkomen dat de tegenstander je onder druk zet."

Bekijk hieronder het hele interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen. Tekst gaat verder onder de video:

Wat de uitslag vrijdag ook is, Excelsior kan terugkijken op een eerste periode waarin het boven verwachting presteerde. El Yaakoubi heeft een eigen stichting genaamd Durf te Dromen - waar hij kinderen uit Overvecht helpt hun dromen waar te maken. Zelf mag hij inmiddels ook dromen van succes. "Maar ik had dit echt niet aan zien komen. In de voorbereiding trainden we een tijdje met 13 man, van wie de helft nog jeugdspeler was. Dus dan is het nogal wat om dit nu te presteren. Het zou ons al vroeg in het seizoen rust geven, omdat we dan sowieso een prijs hebben", zegt El Yaakoubi.

Dijkhuizen: "We zijn razendsnel een team geworden. Vorig jaar hadden we misschien wel meer individuele kwaliteit, maar dit is echt een team. Met Sven Nieuwpoort en Redouan hebben we gewoon een hele goede basis staan."

Drie uit drie

Een uitwedstrijd in het Rat Verlegh Stadion staat van oudsher bekend als lastig, al blijkt dat voor Dijkhuizen als trainer wel mee te vallen. De trainer - die overigens van 2015 tot 2016 in Breda trainer was - won tot nu toe al zijn uitwedstrijden bij NAC. "Met FC Utrecht een keer en vorig seizoen, met Excelsior met 1-2. Dus het zou mooi zijn als ik drie uit drie haal in Breda."

Als dat gebeurt, is de kans levensgroot dat het Excelsior de eerste periodetitel sinds november 2009 oplevert. ADO - dat op bezoek gaat bij MVV - staat op een gelijk aantal punten, maar Excelsior (+9 om +5) heeft een beter doelsaldo. "Ik ga ervan uit dat we een overwinning nodig hebben voor de periodetitel. Pas richting het einde van de wedstrijd wil ik weten hoeveel het staat bij ADO. Daar kunnen we dan eventueel op wisselen", zegt Dijkhuizen.

Lukt het Excelsior, dan gaat het dak er volgens El Yaakoubi af. "Ik ben normaal niet zo'n feestbeest, maar als we winnen zorg ik er persoonlijk voor dat er een feestje komt. Dan trek ik een blousje aan en gaan we met z'n allen naar de stad", zegt El Yaakoubi, die dan nog wel iets uit te leggen heeft aan zijn trainer. "Of ik ook de stad in ga als we winnen? De spelers hebben me nog niet uitgenodigd, dus ik laat me graag verrassen."

Bekijk hier het hele interview met Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi: