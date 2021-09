Volg Feyenoord-Slavia Praag in de Conference League live op Radio Rijnmond

Guus Til was in de voorronde van de Conference League al flink op schot voor Feyenoord | Foto: Herman Dingler/Orange Pictures

Feyenoord ontvangt donderdagavond in De Kuip de koploper van Groep E in de Conference League. Slavia Praag is de tegenstander voor de Rotterdammers. Rijnmond Sport is er natuurlijk bij.

In het eerste groepsduel speelde Feyenoord in Israël met 0-0 gelijk bij Maccabi Haifa. De Tsjechische opponent zegevierde wel. Sparta Praag was namelijk in de openingsronde met 3-1 te sterk voor Union Berlin.

Feyenoord treft in eigen huis de landskampioen van Tsjechië. Momenteel heeft het nog ongeslagen Slavia Praag in de 1. Liga de tweede plaats in handen. In de eredivisie is Feyenoord op doelsaldo derde. Beide teams hebben in hun vaderlandse competities één wedstrijd minder gespeeld.

In Radio Rijnmond Sport mis je donderdagavond niets van deze groepswedstrijd in de Conference League. Feyenoord-Slavia Praag begint om 21:00 uur onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in De Kuip. Dennis Kranenburg presenteert de radio-uitzending. Voormalig Europa Cup I-winnaar Rinus Israël analyseert deze Europese wedstrijd. Radio Rijnmond Sport start om 20:00 uur en duurt tot en met 24:00 uur.

Feyenoord - Slavia Praag (Aftrap 21:00 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.