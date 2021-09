Criminelen bemachtigen veel geld door bankfraude

Er wordt geld gepind in Breda en Rotterdam. Ook wordt er in die steden flink geshopt met zijn pas. Onder meer bij juweliers, kledingwinkels en de Media Markt. Eén verdachte is tijdens het winkelen gefilmd.

Begin dit jaar ontvangt het slachtoffer een brief met een QR code, die afkomstig lijkt te zijn van ABN AMRO. Als de man de code scant belandt hij echter op een door criminelen nagemaakte website van zijn bank.

Daarop wordt het slachtoffer geadviseerd zijn pinpas door midden te knippen en zijn pincode op te geven. De envelop waarin hij die gegevens stopt zal door een koerier worden opgehaald. Dat gebeurt ook.

Maar enige tijd later waarschuwt zijn bank hem telefonisch dat er grote bedragen van zijn rekening verdwijnen. Wie herkent de verdachte van de beelden?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000