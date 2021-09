Verdachte van bankfraude pint in Rotterdam-Delfshaven

Nog een geval van bankfraude. Het echtpaar dat wordt benadeeld woont weliswaar in het Overijsselse Kampen, maar er wordt onder meer in Rotterdam geld van hun rekening gehaald. Dus de verdachten wonen wellicht in deze omgeving.

Het echtpaar denkt via een link in te loggen op hun eigen bankpagina, maar dat blijkt een pagina te zijn waarop criminelen kunnen meekijken. De oplichters loggen vervolgens in met de inloggegevens van het echtpaar, veranderen die en vragen een andere pas aan.

Met die pas wordt gepind in Hoofddorp, Diemen en ook in Rotterdam aan de Schiedamseweg in Delfshaven. Ze weten zo duizenden euro’s van de rekening van het echtpaar te bemachtigen.

De verdachte in Rotterdam is licht getint en heeft zwarte dikke wenkbrauwen. Hij is tussen de 1 meter 75 en 1 meter 80 lang en hij draagt een zwarte hoody met de witte letters SB aan de voorkant. Ook op de rug een wit logo met de letters SB.

Verder draagt hij een zwart mondkapje met een wit-oranje logo, een armband om zijn rechterpols, een crèmekleurige pet, een blauwe trainingsbroek, met links een wit logo, en blauwe gympen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000