Door overlijdensbericht vrouw slachtoffer van bankfraude

Begin augustus overlijdt namelijk de vrouw van de 86-jarige man. Hij wil dat de bewoners van een appartementencomplex aan de Meeuwensingel dit laten weten en hangt dus het bericht op.

Op zaterdag 21 augustus wordt het slachtoffer gebeld door iemand die zegt een medewerker van de Rabobank te zijn. Deze “bankmedewerker” weet de man te overtuigen dat hij in verband met het overlijden van zijn vrouw nog een aantal financiële zaken moet regelen. Zo moet hij zijn bankpas samen met de pincode in een envelop stoppen, die door iemand zal worden opgehaald.

Die zaterdagmiddag rond 16.50 uur staat er een man voor de deur. Zonder wat te zeggen neemt hij de envelop in ontvangst en loopt weg. Op dat moment krijgt de bejaarde man argwaan. Hij waarschuwt zijn kinderen. Maar dan is er al 2000 euro van zijn rekening gepind.

De man die dat aan het Raadhuisplein in Krimpen om 17.03 uur doet is gefilmd. Hij heeft een donkere huidskleur en is tussen de 20 en 25 jaar oud. Deze verdachte draagt een donkere jas met daaronder een wit t-shirt en een blauw medisch mondkapje.

De man die de pas ophaalt heeft een blanke huidskleur, kort donker haar en draagt donkere kleding. Hij is mager en zo’n twee meter lang. Herkent u de verdachte van de beelden of de “koerier” aan de hand van het signalement. Laat het de politie weten.

Omdat er nog steeds geregeld mensen in bankfraude trappen een aantal adviezen. Wees op uw hoede als u een brief met een scan ontvangt en op de website van “uw bank” of via de telefoon wordt gevraagd uw bankpas af te geven aan een “koerier”.

Geen enkele bank of creditcardmaatschappij haalt namelijk een bankpas aan huis op, of vraagt vertrouwelijke gegevens. Bel bij twijfel of het klopt. En klik bij een bericht dat u in uw mailbox ontvangt nooit zomaar op de meegezonden link. Via checkjelinkje.nl kunt u controleren of de afzender betrouwbaar is.

Criminelen kunnen u ook benaderen via bijvoorbeeld WhatsApp en sms. Soms zijn de berichtjes alarmerend of dreigend. Ze hopen dat u hiervan schrikt en u direct doet wat ze willen. Installeer bovendien altijd de laatste software- en beveiligingsupdates op uw computer, berg wachtwoorden veilig op en verander ze regelmatig.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000