Vrouw op fiets aangerand in rustig stukje Ommoord

Een vrouw fietst op donderdag 22 juli om ongeveer 17.35 uur op de Rupsklaver. Een man op een herenfiets komt naast haar rijden, grijpt haar bij een borst en knijpt erin. De vrouw schrikt enorm.

De verdachte is door een camera in een deurbel gefilmd. Hij heeft een blanke huidskleur en is ongeveer 40 jaar oud. Zijn mogelijk licht krullende haar is donker van kleur. Hij heeft verder een rugzak bij zich. Wie weet wie hij is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000