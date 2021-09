OM eist een jaar cel tegen Schiedamse nep-bankmedewerker wegens babbeltrucs

De slachtoffers van de babbeltruc werden gebeld door een vrouw die zich voorstelde als Sanne Jansen en vertelde dat ze namens de bank belde. Zij vertelde dat er verdachte transacties waren gezien op de bankrekening van de slachtoffers. Om verdere schade te voorkomen, moesten de gedupeerden hun geld overmaken naar rekeningnummers die 'Sanne Jansen' opgaf. Daarna zou ze ook iemand langssturen bij de vrouwen om hun pinpas en pincode op te halen voor vervanging.

Even later stond er inderdaad een jongeman voor de deur die de pas en code kwam ophalen. Hij gaf de dames een code die 'Sanne Jansen' had doorgegeven. Daarna ging hij ervandoor.

Duizenden euro's aan schade

De bankrekeningen van de slachtoffers werden vervolgens leeggehaald, onder meer bij pinautomaten. De schade loopt in de duizenden euro's. Camerabeelden van een winkelcentrum waar met de passen werd gepind laten zien dat de pinner in een zwarte Kia reed. Deze auto staat op naam van de verdachte Schiedammer.

De pinner is op basis van zijn kleding ook herkend op camerabeelden uit de straat van een van de slachtoffers. De zwarte Kia staat ook op die beelden. De pinner is ook nog vastgelegd op andere videobeelden van pinautomaten, een supermarkt en een benzinepomp waar de passen zijn gebruikt.

Verdachte werkte niet alleen

De officier van justitie is ervan overtuigd dat de Schiedammer voor de babbeltruc zich heeft voorgedaan als koerier van de bank en dat hij met de passen heeft gepind. Ook denkt de officier dat hij niet alleen werkte, want er was de vrouw die de slachtoffers belde. Daarnaast is op camerabeelden te zien dat de verdachte niet alleen in de Kia zat. De Schiedammer wil daar niks over zeggen. Tijdens de zitting benadrukte de officier van justitie dat de babbeltruc speciaal gericht lijkt te zijn op slachtoffers op leeftijd. De uitspraak is over twee weken.

Let op! Uw bank belt u nooit met de vraag om vanwege de veiligheid geld over te maken naar een andere rekening. Ook stuurt de bank nooit mensen langs om pinpassen of pincodes op te halen.